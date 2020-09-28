«Комсомолка» нашла свидетеля смертельного ДТП, за которое певице с шоу «Голос» ничего не было

Певица Юлия Райнер. Фото: Первый канал

Не все «звездные» аварии заканчиваются посадками. Пока заслуженный артист России Михаил Ефремов пьет чифир с баранками в СИЗО и ждет оправки по этапу в колонию общего режима, певица и участница шоу «Голос» Юлия Райнер разъезжает по морям и горя не знает. В феврале 2019 года на своем внедорожнике «БМВ» на Ленинградском шоссе она насмерть сбила 32-летнего таксиста Руслана Югай. И не просто сбила, а еще и уехала с места аварии, бросив человека умирать после покатушек на капоте своей дорогущей иномарки.

Мы уже рассказывали, что пару недель назад родители Руслана получили постановление о прекращении уголовного дела. Сам по себе документ впору изучать на юрфаке. В первом абзаце четко прописаны обстоятельства аварии, как Юлия совершила наезд на человека и уехала прочь. А во втором, мол виновный не установлен. Документ уже обжаловали адвокаты семьи. Но дело идет настолько туго, что впору задуматься, а все ли тут чисто.

И теперь поводов для сомнений еще больше. «Комсомолка» нашла единственного свидетеля этой аварии и оказалось, что женщину даже ни разу не вызывали на допрос (!). Москвичка Екатерина Орлова была уверена, что певица давно в местах не столь отдаленных и шокирована, что ей все сошло с рук. Свидетель аварии дала эксклюзивное интервью нашему изданию и все сказанное готова повторить на допросе у следователя и в суде. Мы, кстати, люди нежадные, так что телефоном Екатерины со следователями поделимся. Лишь бы попросили!

- Катя, расскажите, что видели в день аварии?

- Я ехала за рулем и все это произошло на моих глазах. Таксист остановился и сразу включил аварийку. Это уже потом я узнала, что у него бензин закончился. Он вышел из машины со знаком аварийной остановки в руках, видимо, хотел поставить его на дорогу, но не успел. Он едва отошел от двери своей машины, как его снесла эта певица на джипе. Несколько метров она протащила его на капоте, после чего он упал лицом на асфальт.

- Водитель джипа действительно сразу уехала?

- Да. Я в этот момент остановила свою машину, чтобы как-то помочь человеку. А она даже не притормозила, наоборот унеслась, прибавив газу. Это было просто ужасно. Я звонила в скорую и МЧС. Но у него просто шансов не было выжить, такой сильный был удар.

Руслан с детьми и супругой на отдыхе. Фото из семейного архива.

- На какой скорости ехал джип?

- Я точно не могу сказать. Но это не меньше 90 километров в час. Если бы она ехала медленнее, то смогла бы объехать машину на аварийке. В тот момент не было пробки. Я ехала километров 60 в час перед ней и сумела совершить безопасный маневр.

- Вас наверно после аварии затаскали по допросам?

- Ни разу меня никуда не вызывали. Хотя мой номер был и в скорой, и в полиции, куда я названивала с места ДТП. Я до сих пор в шоке, что ее не наказали. Как можно было уехать и бросить умирающего человека? Я это не понимаю. Она так еще кого-то собьет и все ей сойдет с рук.

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