Владимир Мусаэльян на открытии фотовыставки, посвященной 100-летию со дня рождения Леонида Ильича Брежнева, 2006 год. Фотохроника ТАСС

Когда гражданина нашей страны называли живой легендой - это звучало подозрительно. Но не по отношению к человеку, который сканировал объективом лица и жесты четырех генеральных секретарей ЦК КПСС. И никто не мог его отодвинуть на безопасное для коммунистических монархов расстояние.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и его правнучка Галя Филиппова на прогулке в Крыму, 1976 г. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Владимир Мусаэльян талантливо зафиксировал надежду, восхождение, победоносность, стагнацию и скепсис второй половины 20 века в лицах столпов одной из двух мировых супердержав.

Брежнев и его супруга Виктория Петровна во время игры в домино на государственной даче «Глициния» в Крыму, поселок "Нижняя Ореанда", 1979 год. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Владимир Гургенович любил Брежнева, не любил Андропова и был практически равнодушен к Горбачеву. Когда я просил феноменального фотокора ТАСС и самого приближенного к генсекам журналиста рассказать о том, какими были Леонид Ильич и Юрий Владимирович за кадром, а не в кадре, Мусаэльян увлекался и, конечно, забывал о том, что текст для публикации в газете ему все равно придется сверять и самое «вкусное» кромсать без ножа.

Леонид Брежнев в бассейне. Фото: Владимир Мусаэльян

«Вчера смотрел фотоотчет о встрече с президентом Финляндии и у меня там был такой нос!» - проскрежетал в лицо фотографу глава СССР Юрий Андропов после встречи с финским коллегой Мауно Койвисто. Тогда это казалось приговором личному «летописцу». Мусаэльян спустя 35 лет посмеиваясь, рассказывал, какие объективы использовал для съемки и почему получился «эффект Буратино». Он тогда работал с «Лейкой» и «Никоном».

Леонид Брежнев в Таджикской ССР, 1970 г. Фото: Владимир Мусаэльян

Мусаэльян не хотел, чтобы в газетном варианте осталось вот это: «Когда Брежнев умер, ко мне делегации ходили: дайте снимки немощного Ильича. Приходили сначала при Андропове. Потом при Черненко, при Горбачеве». У него были кадры генсека- «развалины» . Но он их не отдал. В том числе потому, что есть такое слово - «этика».

Леонид Брежнев и президент Югославии Иосип Броз Тито (справа на первом плане) на отдыхе в охотничьем хозяйстве «Залесье», 1973 г. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Л.И. Брежнев и Ричард Никсон в Олдсмобиле, 1973 г. Фото: Владимир Мусаэльян

Премьер-министр Индии Индира Ганди дружила с Леонидом Ильичом. Фото: Владимир Мусаэльян

Мусаэльян единственный фотографировал Брежнева на отдыхе — и на знаменитых высоких охотах в Завидово. И на известных променадах в Крыму. Ну вот это почти хрестоматийное: «После плавания на яхте по Черному морю перед вылетом в Париж показал Леониду Ильичу съемку, тот улыбнулся и сказал, что он тут как Ален Делон».

Брежнев и пионеры "Артека", 1979 г. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Мусаэльян единственный, кто был с фотоаппаратом на даче в день смерти генсека, но... « у меня рука не поднялась это фотографировать».

Леонид Брежнев на отдыхе в Крыму, 1979 г. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Визит главы ГДР Эриха Хонеккера в Ялту, 1982 год. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Владимира Гургеновича знали в лицо все, кто охранял первых лиц государства, и ему не нужны были «пресс-карты вездеходы». Он сам создавал карту, картину поздней советской эпохи.

Генсек на охоте, зима 1981 года. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

И вот ушел к своим героям. Главным героям нашего времени.