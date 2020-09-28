Молодая жена Евгения Петросяна отравилась

Татьяна Брухунова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Татьяна Брухунова перепугала поклонников. Пятая жена Евгения Петросяна отравилась. Мама Ваганчика переела огурцов.

"Я отравилась! Да так не на шутку: с температурои 39, обмороком и обнимашками с белым другом. Не ешьте много маринованных огурцов", - сообщила Татьяна Брухунова в блоге.

Подписчики бросились к молодой мамочке со словами поддержки. Молодой супруге Евгения Петросяна желают поскорее прийти в себя.

К слову, в последнее время избранница 75-летнего сатирика стала чаще делится событиями из личной жизни. Не так давно она рассказала о перенесенной операции. Одна из подписчиц поинтересовалась, ходит ли Татьяна на каблуках.

Внезапно оказалось, что такая обувь недоступна 31-летней Брухуновой. Она объяснила, почему. "После операции на венах - нет. Каблуки запрещены строго минимум на три года", - написала она.

Избранница юмориста также поведала душераздирающую историю о том, как ей пришлось отдать любимую собаку. Татьяна сообщила, что долго мечтала о маленьком пушистом комочке. В январе 2019-го ей подарили щенка сиба-ину. "Я ждала ее с ноября (почти сразу от рождения). Долго выбирали имя. Увидев ее на фото, сомнений не было - эта девочка моя. И вот Татьянин день. И рыжий комочек счастья приехал в свой новый дом. Прошло чуть меньше суток, когда я поняла, что задыхаюсь", - написала Брухунова.

На следующий день, девушка сдала кровь. "Ответ был жутким: аллергия со сложновыговариваемыми терминами. Иными словами мой организм категорически взбунтовался против собаки. Сказать, что я была в шоке - не сказать ничего. У многих моих друзей в доме живут собаки. Я играла с ними и даже ночевала в одном пространстве, никогда ничего подобного не было. Аллерголог был непреклонен: возвращайте собаку обратно или узнаете, что такое отек квинке. Сутки я рыдала. Еще месяц плакала... Каждый день. Собаку в тот же день мы вернули в питомник", - поделилась жена Евгения Вагановича.

Она по сей день корит себя, но настроена решительно. "Я аллергик со стажем (правда, пищевой). Но я боец! И сдаваться не собираюсь. Сиба-ину - моя мечта! Я вылечусь. Впереди еще долгий путь, но больше года я на пути и сворачивать не собираюсь. И обязательно возьму в свой дом рыжий хвостик! ", - резюмировала красавица.