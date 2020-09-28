Вратарь "Динамо" Антон Шунин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 28 сентября, на стадионе "Арена Химки" был сыгран последний матч 9 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Химки" на своем поле принмиали московское "Динамо". Динамовцы, к слову, довольно долго были номинальными хозяевами на химкинской арене. Так что приехали на поединок как к себе домой - с недавних пор динамовцы, как известно, играют у себя дома на стадионе в Петровском парке.

"Динамо" было мотивировано на победу - мало того, что им долго еще будут помнить вылет из Лиги Европы, так и просто, по факту, москвичи в случае победы могли бы подняться в тройку лучших в РПЛ. А вот "Химки" же после 8 игр набрали только 3 очка, поэтому не удивительно, что на матч с динамовцами вышли под началом нового тренера. Им стал Игорь Черевченко, до недавнего времени работавший в тульском "Арсенале".

Если на старте поединка "Динамо" пыталось обозначить преимущество, но все же первый гол в матче забили хозяева. На 18-й минуте поединка после прорыва Кухарчука мяч в центре штрафной принял Ломовицкий. Он пробил, но попал во вратаря "Динамо" Шунина. Но первым же успел к отскоку, открыв счет в поединке. Он добил мяч с пары метров в ворота. Так счет стал 1:0 в пользу "Химок". И в целом дальше арендованный у "Спартака" игрок смотрелся очень хорошо.

Забив гол, "Химки" смогли удержать свое преимущество всего в один мяч. И одержали победу под началом нового тренера - у химчан теперь 6 очков после 9 игр, "Динамо" остались при своих 14 баллах. К слову, последний раз до этого "Химки" побеждали "Динамо" в чемпионате России в августе 2007 года. 13 лет ждали!

Следующая игра у "Динамо" пройдет в воскресенье, 4 октября. Дома москвичи примут ФК "Краснодар". А вот химчане будут в этот же день против "Локомотива" на чужом поле.