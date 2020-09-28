Вера Васильева рассказала, как ей удается выглядеть лучше, чем в молодости

Актриса Вера Васильева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В этот день на сцене театра Сатиры был запланирован юбилейный вечер Веры Васильевой. Но из-за угрозы коронавируса в театре решили, что артистам старше 65 лет лучше сидеть дома. И вечер, назначенный на 30 сентября, отменили. Вера Кузьминична со свойственным ей философским отношением к жизни восприняла эту новость спокойно.

- Как живу я? Все слава Богу. Для своего возраста чувствую себя неплохо, - сказала нам Васильева. - Не отчаиваюсь из-за того, что, может, придется еще полгода посидеть дома. Конечно, хочется играть. Потом будет сложно возвращаться на сцену. Но мы же не в силах изменить ситуацию…

Вера Кузьминична почти не бывает одна. Рядом с ней ее названная дочка, ее крестница Дарья и десятилетняя внучка Света. Вместе они провели лето на даче. Своих детей у Васильевой нет, поэтому Даша, которая была ее поклонницей, с годами стала родным и очень важным для нее человеком.

Вера Васильева - не только актерский, но и сугубо женский феномен. Многие отмечают, что с годами она становится только краше. Если сравнить ее упитанную, щекастую деревенскую Настасью из фильма «Сказание о земле Сибирской» (эта роль прославила ее на весь Советский Союз и принесла Сталинскую премию) и нынешнюю Веру Кузьминичну - это два разных человека. Причем сравнение будет не в пользу Настасьи. За минувшие десятилетия актриса стала привлекательней, чем в юности.

Она прожила длинную и красивую жизнь, в том числе и на сцене, без скандалов и интриг. У нее был один муж - Владимир Ушаков (вместе они снимались в «Свадьбе с приданым», где играли бригадиров двух колхозов-конкурентов), которому, по ее признанию, она «не изменяла, ни взглядом, ни жестом, ничем».

Всю жизнь она в одном театре Сатиры, в котором служит уже 72 года (!). При том, что родной театр не всегда одаривал ее значительными ролями. Часто и подолгу интересных ролей не было. И она, оставаясь ведущей актрисой Сатиры, ездила в Тверь, в Орел – в провинции играла роли, о которых мечтала еще в юности. Это было, между прочим, когда Вере Кузьминичне минуло 70 лет. Она в хорошем смысле, ненасытная актриса, всегда мечтающая о новых интересных ролях. И строящая планы на будущее. При этом никогда ничего для себя не просила, не интриговала, не конфликтовала, поэтому Бог ей улыбался. И это один из секретов ее долголетия и изумительной физической формы.

- Я вообще всем уступаю. Это, наверное, нехорошо. У меня робкий характер. Я всегда сомневаюсь – права ли я, или нет, - рассказала нам Вера Кузьминична. - Принимаю судьбу такой, какая она есть. Я человек скромный, не выкаблучиваюсь, ничего лишнего себе не позволяю. Иногда мне кажется, что за мое «непротивлении злу насилием» мой ангел-хранитель подарил мне так много прекрасных поворотов судьбы. Даже думаю, что, если бы сопротивлялась чему-то, может быть, мой ангел сказал бы: ну молодец, ты можешь за себя постоять, живи как хочешь…

Ее крестница Даша подтверждает, что секрет долголетия Веры Кузьминичны в том числе в хорошем отношении к людям. И в любви к своим близким. В людях она старается видеть достоинства. А недостатки просто не замечает. Радуется жизни, несмотря на тяжелые ситуации, которые в жизни случаются.

Мы попросили актрису поделиться и другими секретами, как ей удается так хорошо выглядеть.

Вера Васильева всю жизнь держится примерно в одном весе. Не позволяет себе поправляться. При этом специально не ограничивает себя в еде.

- Чтобы хорошо выглядеть важна осанка и походка, - говорит актриса. - И еще прическа. Когда мне надо куда-то пойти, я всегда делаю прическу. Потому что, когда плохая голова, то ни косметика, ни другие хитрости не помогают.

И еще всем женщинам она советует высыпаться. И всегда держать спину ровно.