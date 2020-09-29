Деньги не пахнут: За ликвидацию тысяч свалок россиянам придется заплатить из своего кармана

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ДАННЫЕ У РАЗНЫХ ВЕДОМСТВ РАСХОДЯТСЯ В РАЗЫ

Об экологических проблемах в России думать и говорить как-то не принято. По крайней мере, пока не «жахнет» очередная громкая тема. Это как с мусорным ведром у нерадивой хозяйки – пока не запахнет, его не вынесут.

А ведь выносить скоро будет просто некуда. Как говорится в отчете Счетной палаты, ситуация с полигонами и свалками в стране близка к критической. Каждый год россияне выкидывают на 1-2% больше, чем раньше. Если продолжим в том же темпе, через 2 года заполнятся до отказа мусорные полигоны в 17 регионах страны, а к 2024-му – еще в 15.

Чтобы переломить ситуацию, с прошлого года в стране стартовала масштабная мусорная реформа. В каждом регионе должны создать схему обращения с отходами, чтобы было ясно, куда, когда и как отправится содержимое каждого мусорного бака.

Правда, как показала проверка реформы Счетной палатой, реальность от планов чиновников пока далека. «Комсомольская правда» ознакомилась с выводами аудиторов.

- Перед нами стоит задача перейти к циклической экономике, которая преобразует продукты потребления не в отходы, а в ресурсы повторного применения. Это не дань моде, а ответ на существующие вызовы, - подчеркнул аудитор Счетной палаты Михаил Мень, руководивший проверкой. – Но комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в стране пока не сформирована.

Впрочем, бардака в мусорной отрасли хватало всегда.

- У нас до сих пор нет системы учеты отходов, реальные данные об их образовании и классах опасности неизвестны, - сетует руководитель рабочей группы «Охрана окружающей среды» Общественного совета при Минприроды РФ Александр Федоров. – Если верить Росприроднадзору, в Москве за 2017-2018 годы сформировалось отходов примерно в 10 раз меньше, чем по данным правительства столицы. Оценки общего количества отходов Государственного реестра объектов размещения отходов и Росстата также расходятся в разы.

Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

НЕ УСПЕЛИ

Что же выявили аудиторы? Реформу запускали со скрипом – начиная с того, что нужные законы и нормативные акты не приняли вовремя, из-за чего старт реформы перенесли с 2017-го. И даже так многие регионы оказались не готовы к переменам.

«Рулить» реформой призвана специально созданная структура – «Российский экологический оператор» («РЭО»). Но сформировали компанию с опозданием и выделили ей меньше денег, чем планировалось, так что долгое время работать полноценно она не могла. На этот период как раз пришлись громкие истории в регионах, когда в том или ином городе не могли заключить контракты на вывоз мусора.

Есть у аудиторов вопросы и к целям, которые заложены в реформу. Например, действует в стране такой федеральный проект – «Чистая Россия». Его итогом должна стать ликвидация 191 свалки в городах России.

Вроде, хорошая цель – чтобы людям дышать стало легче. Только вот по данным Росприроднадзора, в стране 8323 несанкционированные свалки – как правило, это старые мусорки, которые начинались еще в советские времена, а сейчас отходы туда уже не возят. 191 свалка, которая фигурирует в планах чиновников, лишь верхушка айсберга. Это объекты площадью больше гектара.

Так что даже когда их облагородят, в городах и селах останутся сотни зловонных участков.

- Конечно, мы понимаем, что свалок намного больше. Но в условиях текущего финансирования существенно расширить этот перечень будет затруднительно, - говорит Румянцев. – Перечень из 191 свалки появился в соответствии с Указом Президента, в котором установлено 2 четких критерия отбора. В программу включали свалки, выявленные на 1 января 2018-го, и ту, что находятся именно в границах городов.

ДЕНЬГИ НА СВАЛКИ НЕ ИДУТ

С 2014 года в стране действует так называемая расширенная ответственность производителя. Идея простая: раз вы зарабатываете деньги на производстве того, что потом станет мусором, давайте вы часть прибыли отдадите на то, чтобы с этим мусором как-то разобраться. У заводов есть 3 опции на выбор: заключить договор с подрядчиком на утилизацию, организовать этот процесс самостоятельно или заплатить государству экологический сбор.

Но и тут на деле оказалось не все так гладко.

- Механизм «расширенной ответственности производителей товаров» не работает, - констатируют в отчете Счетной палаты. – Компании показывают в отчетах, что все утилизировали, даже если на самом деле это не так. Или не сдают отчетность вовсе. В результате отходы, из которых можно было произвести вторсырье, идут на свалки.

При этом что в этом, что в прошлом году общая сумма поступлений от экологического сбора не превышает 3 млрд рублей. Это явно не те деньги, на которые можно в рамках страны создать целую отрасль.

На территории мусоросортировочного комплекса в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Абсолютно неприемлемые и низкие цифры, учитывая, что это основной источник финансирования отрасли, - заметил заместитель министра природных ресурсов РФ Константин Румянцев.

По замыслу чиновников, на мусорный рынок должен был кинуться бизнес. Правда, как подсчитали в РЭО, срок окупаемости инвестиционных проектов в этой сфере составляет 15-18 лет. Так долго ждать частники не готовы. Им подавай государственные субсидии, чтобы побыстрее выйти на окупаемость.

Но бюджетных денег на всех не хватит. В РЭО говорят, что в казне заложена лишь пятая часть от требуемого объема финансирования. Впрочем, можно и по-другому – заложить все траты в тарифы. В регионах, где инфраструктуру приходится создавать чуть ли не с ноля, плату за вывоз мусора тогда нужно будет повышать раза в полтора, а то и больше. Такое не понравится никому. Да и за ростом коммунальных платежей власти пристально следят. Так что чем заманить инвестора в мусорную сферу – пока непонятно.

ВОПРОС РЕБРОМ

Есть ли польза от раздельного сбора мусора?

- К сожалению, в госпрограммах не прописаны меры по раздельному сбору органических отходов. Очень важно собирать их отдельно от других отходов, потому что это напрямую влияет на качество и количество вторсырья, - объяснил генеральный директор компании «РТ–Инвест» Андрей Шипелов. – Действующая сейчас двухконтейнерная система подразумевает деление на «сухие» и «смешанные» отходы. По опыту, из баков для смешанных отходом можно отобрать только 8% материалов для вторсырья. Если отделить органику, процент выборки вырастет до 50-60%.

ИНСТРУКЦИЯ «КП»

Куда жаловаться, если нашел свалку

Снимите горы мусора на фото и видео.

Определите, где находится свалка. Сделать это не так уж просто. В идеале найти захламленный участок земли на сайте Росреестра: там есть номер каждого пяточка земли в стране, его координаторы и сведения о владельце. Если же отыскать это место на карте не получается, сделайте так, чтобы саму свалку могли обнаружить уполномоченные люди. Для этого максимально подробно опишите, как к ней добраться, не забыв описать ориентиры на местности: водоемы, населенные пункты, дороги.

Составьте жалобу. Сделать это может любой гражданин, главное, чтобы написано все было грамотно. Нужно указать координаты (или приметы на местности) свалки, описать ее масштаб и состояние (вдруг там не просто мешки с мусором, а горы промышленных отходов) и указать, когда вы весь этот ужас увидели. Также не бойтесь оставить свои координаты для обратной связи. Возможно, чиновникам понадобится что-то у вас уточнить.

Направьте обращение. Ваш адресат – администрация города или района, на чьей территории замечена свалка. Не лишним будет отправить копию в Росприроднадзор. Адреса можно найти на официальных сайтах ведомств. Если мусор валяется в лесу, пишите в Федеральное агентство лесного хозяйства. Если на пахотных полях – в Россельхознадзор.

В России работает информационная система по проблемам с утилизацией отходов – РЭО «Радар». Телефон горячей линии: 8 (800) 551-31-20.

priroda-ok.ru - официальный ресурс Министерства экологии и природных ресурсов России.

reo.ru - сайт Российского экологического оператора. Оставить жалобу можно в системе «Радар».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

65 млн тонн отходов – выкинули россияне в прошлом году

450 кг – на человека

90% отходов – идет на полигоны и свалки

10% отходов - перерабатывают

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