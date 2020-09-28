Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

У места падения одной и ракет в районе аэропорта Багдада. Фото: СОЦСЕТИ

Багдадский аэропорт подвергся ракетному обстрелу. Одна из выпущенных ракет упала на жилой дом, расположенный рядом с воздушной гаванью.

Спасатели сообщили, что пять человек погибли (все – гражданские лица), еще четверо получили тяжелые ранения и госпитализированы.

В конце августа ракетному обстрелу подвергся квартал иракской столицы, в котором расположены иностранные диппредставительства. Четыре ракеты взорвались рядом с территорией посольства США.

В пятницу взрыв прогремел в пригороде Багдада, на пути колонны военнослужащих США, расквартированных в Ираке.

Белый дом уже заявил иракским властям, что если обстрелы шиитских боевиков будут продолжаться и безопасность американским дипломатам не будет обеспечена, то Вашингтон закроет посольство США в Ираке и эвакуирует всех сотрудников.