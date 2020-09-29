После развода Кристина Асмус появилась в объятиях известного актера

Кристина Асмус не раз провоцировала публику. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Асмус часто рассказывает в блоге о своих рабочих буднях. В последнее время артистке приходится нелегко. Съемки в шоу и фильмах она совмещает с репетициями в театре. Звезда жаловалась на недосып и проблемы со здоровьем. На эти жертвы блондинка пошла ради зрителей. А на днях бывшая жена Гарика Харламова разместила провокационную фотографию, от которой у поклонников пропал дар речи.

График Кристины Асмус расписан на месяц вперед. Практически каждый день ей нужно выходить на сцену. Она участвует в постановке Театра имени М.Н. Ермоловой, где играет в спектакле "Дачники" Юлию Филипповну. Актриса опубликовала несколько снимков с репетиции.

Актриса опубликовала несколько снимков с репетиции. Фото: Социальные сети

"Ох, что будет! Режиссер Евгений Марчелли, чьи спектакли всегда событие!", - прокомментировала Кристина пикантный снимок. В кадре она позирует с актером Борисом Мироновым. Мужчина обнимает партнершу, а рука известного артиста находится прямо на ее груди под футболкой.

Поклонники пришли в недоумение и засыпали кумира вопросами. "Это чтобы Гарик ревновал?", "Ну все понеслось", "Берегите себя, Кристина, ради дочери, Вы такая хрупкая, но такая сильная", "Не хотел бы я, чтобы мою жену так... Ни при каких обстоятельствах", "У нее нет мужа, она свободная женщина", "Она актриса", - делятся фолловеры.

Совсем недавно Асмус радовалась возможности выступать на одной сцене в Театре имени Ермоловой со своими кумирами. Кристина опубликовала фото после репетиции спектакля "Дачники". "Средь гениев! Олег Меньшиков и Евгений Марчелли! Мои крестные отцы в театре! Мои друзья, мои соратники, моя безграничная любовь! Когда у тебя такой тыл и поддержка, не страшно вообще ничего! Даже сложнейшая премьера с тремя актами в катастрофически сжатые сроки!", - сообщала знаменитость.

Стоит заметить, что Кристина приобрела скандальную известность после выхода на экраны фильма "Текст", в котором шокировала публику участием в эротических сценах с Иваном Янковским. Затем актриса снялась в ленте "Китобой", где сыграла "девушку из видеочата".

Артистка не раз провоцировала публику, размещая пикантные фотографии. Таким образом она подзуживает хейтеров, которые, в свое время, потрепали хрупкой блондинке немало нервов. Что касается откровенных съемок, то артистка намерена и дальше раздеваться в кадре, если этого от нее потребует режиссер. По словам звезды, она привыкла хорошо выполнять свою работу.

Напомним, 22 июня 2020 года Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. Супруги прожили вместе восемь лет. В настоящее время идет бракоразводный процесс. К слову, многие были уверены, что разрыв связан со скандальной ролью актрисы в фильме "Текст". Ведь тогда Кристину обвиняли в слишком откровенных кадрах. Ей неизвестные даже угрожали расправой и требовали лишить ее родительских прав. Чтобы избежать слухов, супруги сразу решили прояснить некоторые моменты. Они подчеркнули, что ни фильм "Текст", ни третий человек не виноваты в их разрыве. По их словам, их решение расстаться - не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. Известно, что экс-влюбленные уже разобрались с опекой над общей дочерью. Шестилетняя Анастасия после расставания родителей останется жить с мамой.