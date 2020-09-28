На фоне слухов о трансфере "Зенит" лидер ЦСКА Влашич сделал заявление о своей карьере

Никола Влашич уже не раз играл против "Зенита" за ЦСКА. Будет играть и дальше. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер московского ЦСКА последних сезонов, атакующий полузащитник Никола Влашич, в последнее время стал объектом большого числа слухов о своей персоне. Игрока сватали за баснословные суммы в питерский "Зенит", однако же все разговоры были только лишь на слухами. Никакой конкретики.

И вот теперь Влашич поведал о том, какими видит свои перспективы в московском клубе. Он признался - покидать состав ЦСКА не хочет.

- Да, я остаюсь здесь, у меня контракт до июня 2024 года, и я могу сказать в адрес клуба только наилучшее. Понятно, что никогда не знаешь, что принесет новый день, переходный период в команде все еще продолжается, и неизвестно, что может случиться дальше. Но, несмотря на это, я спокоен и полностью привержен амбициям клуба, - приводит слова Влашича хорватский портал Sportske Novosti.

За московский ЦСКА Влашич играет с августа 2018 года. Именно тогда он перешел в стан армейцев на правах аренды. И уже в июне 2019 года москвичи выкупили права на хорвата у английского "Эвертона", сделав его своим полноценным игроком.

В этом сезоне Влашич сыграл 7 матчей за ЦСКА, забил 4 гола и сделал 2 голевых передачи. В сборной Хорватии на его счету - 13 матчей и 3 гола. А ЦСКА, к слову, после 9 туров занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ. Выше - "Ростов" (17), "Спартак" и "Зенит" (по 20 очков).