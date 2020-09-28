«Осталось три месяца»: Центробанк продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

Пенсии и другие социальные выплаты от государства будут поступать только на карты российской платежной системы «Мир». Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Через три с небольшим месяца вступит в силу закон, по которому пенсии и другие социальные выплаты от государства будут поступать только на карты российской платежной системы «Мир». Это значит, что те пенсионеры, у которых остались карты иностранных платежных систем Visa и Mastercard, получать на них пенсию вскоре не смогут.

Процесс перехода идет постепенно - с 2017 года. При этом пенсионер может выбрать любой понравившийся ему банк и выпустить карту «Мир» именно там. Изначально дедлайн установили на 1 июля 2020 года, но из-за пандемии и режима самоизоляции, особенно для людей старше 65 лет, не все пенсионеры успели поменять карты. Поэтому срок сначала продлили до 1 октября. А теперь решили дать еще одну отсрочку.

- Мы видим, что большинство пенсионеров переведены на карту «Мир» и уже пользуются ею. Тем не менее есть часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить срок до конца текущего года, - сообщила в эфире программы «Вести» Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы ЦБ.

В большинстве случаев речь идет о тех пенсионерах, которые начали получать пенсию в 2016-м - начале 2017 года, уточнили «КП» в одном крупном банке. То есть, у них еще не истек срок действия старой карты (они сейчас выпускаются на 4- 5 лет).

Как поясняют в ЦБ и ПФР, у пенсионеров останется возможность получать пенсии альтернативными способами. Например, через почтовые отделения (так делает каждый третий). Или на счет в банке (не привязанный к карте). Во втором случае нужно сообщить реквизиты счета в свое отделение ПФР. А потом снимать наличные в кассе банка или переводить нужную сумму на другую карту с помощью онлайн-банка. Правда, делать это большого смысла нет. Карта «Мир» для пенсионеров бесплатная. Никаких ограничений по ее использованию в России нет.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Зачем такая обязаловка?

На то есть несколько причин. Во-первых, государству важно развить собственную платежную систему. А для этого ее надо наполнить деньгами. Пенсии - очень большой источник. Расходы ПФР на выплаты пенсий и социальных пособий оставляют около 8 триллионов рублей в год. Кроме того, с 1 июля 2018 года на такую систему уже перешли все бюджетники.

Во-вторых, нельзя рисковать сбережениями самых слабо защищенных граждан. Международные платежные системы опасны тем, что они управляются на Западе. В случае ужесточения санкций (как это было в Иране) деньги могут быть заморожены на счетах. Такими картами нельзя будет расплатиться. А системой «Мир» управляет отечественная организация - Национальная система платежных карт. При ее использовании таких рисков нет.