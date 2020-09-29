Протесты в Белоруссии, последние новости на 29 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Участники шествия оппозиции в Минске, 27 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ещё один член оппозиционного Координационного совета Светлана Алексиевич уехала из страны (ее помощники утверждают, что не навсегда). Тихоновской назначил встречу Макрон. Подсчёт задержанных на воскресных акциях протестов и другие новости в обзоре «Комсомолкой правды».

По данным МВД в воскресенье на акциях протеста по всей стране было задержано порядка 350 человек. Кроме Минска, где было самое большое число протоколов за административные правонарушения, людей на несанкционированных акциях протеста задержали и в Бресте, Витебске,Солигорске, Орше и других крупных и небольших городах Республики.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

На встрече с губернатором Псковской области Александр Лукашенко заявил, что даже если между границами России Белоруссии натянуть "колючую проволоку", люди найдут как попасть в Белоруссию и наоборот.

А губернатору Орловской области сообщил, что «Я человек зимний. Приеду отдыхать к вам в Сибирь». Речь разговоре у них шла о морозах.

Между РФ и Белоруссией собираются отменить международный роуминг.

ОППОЗИЦИЯ

Стало известно что нобелевский лауреат, член президиума оппозиционного Координационного совета Светлана Алексиевич рано утром улетела в Германию. Однако, её помощница на вопросы журналистов ответила, что Светлана Александровна поехала в Европу по делам, а не навсегда. И что ее отъезд никак не связан с уголовным делом против создания Координационного совета.

Адвокат арестованного Максим Знака сообщил, что его подзащитный выходит из голодовки. Знак объявил её в знак протеста против обвинений Следственного комитета. За это время Максим похудел на 6 кг. Напомним, что Знак был личным адвокатов Марии Колесниковой. Сейчас он проходит обвиняемым по делу о призывах государственного перевороту и находится в СИЗО.

На завтра у Светланы Тихоновской назначена встреча с президентом Франции Эммануилом Макроном.

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА

Открылся Форум регионов России и Белоруссии. Пройдёт он в он-лайн режиме.

Власти Латвии сообщили, что не собираются отзывать посла из Минска.

Президент Франции Макрон прибыл с официальными визитом в Ригу. Здесь прошла его встреча с коллегой – первым лицом Литвы Гинатисом Науседой. Конечно же речь в слова Белоруссии.Макарон ещё раз заявил, что Франция не признает Лукашенко легитимными президентом. Тоже самое сказал и Науседа.

В Киеве заявили, что могут отказаться от Минска, как от площадки переговоров по Донбассу.

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Главному редактору «Нашей Нивы» Егору Мартыновичу, подозреваемому по делу о клевете, запретили выезд заграницу. Кроме того, Егор сегодня был осужден за «нарушение порядка организации и проведении массовых мероприятий». Он получил административное наказание в виде штрафа.

Преподаватели механико-математического факультета БГУ записали очередное видео обращение, основной посыл которого: «Мы против продажи, насилия, и беззакония».

Марш протеста в понедельник провели студенты БГЭУ.

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