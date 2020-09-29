«Верующих убивают, а полиция ничего не делает!»: РПЦ просит остановить расправы над христианами в Эфиопии

Христиане из Эфиопии просят помощи у России. Фото: REUTERS

Священников убивают прямо во время богослужений. Современные мученики в Африке продолжают страдать за Христа от рук исламистов-радикалов. Жестокие гонения на верующих развернулись в Эфиопии. Хотя это третья страна, официально принявшая христианство. Но по сей день там идут сильные гонения на верующих.

- Мы единственная православная страна в Африке, - рассказал на телеканале «Спас» общественный деятель из Эфиопии Дередже гетахун теффера. - Около 60% жителей исповедуют Православие, и почти 36% мусульмане. Мы всё время жили бок о бок в мире и любви. Но страны с Ближнего Востока давят на нас, не хотят, чтобы Православие было в нашей стране. Идёт большая пропагандистская работа с их стороны. Последние 2,5 - 3 года в стране ситуация не очень хорошая. С жестокостью сжигают Церкви, убивают православных. И это делают мусульмане не наши, деньги им спонсируют другие государства.

Помощи христиане из Эфиопии просят у России.

- Наше правительство начало принимать меры. Мы обращаемся за помощью к Российской Федерации. И есть мнение, что если бы не была Россия, не было бы Православия в мире. Почти на 30 лет прерывались отношения между Эфиопской и Русской Православными Церквями. И 2,5 года назад наш Патриарх приехал с делегацией в Москву. Сейчас в Эфиопии создали комитет с русской и эфиопской стороны, - отметил он.

По словам доктора исторических наук Кассае Ныгусие Вольде Микаэль, в стране происходит настоящий геноцид.

- Ни международные организации, ни правозащитники об этом не говорят. Гонения на эфиопских христиан начались в 1974 году, когда к власти пришли военные, - вспоминает ученый из Африки. – Систематически начали уничтожать эфиопскую церковь. Начали с отчуждения земельных участков. Конфискации денег, которые хранились в банках. После ухода хунты, гонения на христиан продолжились даже после смены власти. А с 2012 года они происходят в открытую.

Русская православная церковь и лично Патриарх Кирилл выступают главными защитниками гонимых христиан в мире.

- Есть программы по их защите, которые работают в Сирии и Ливии. Хорошо известные выступления Святейшего в поддержку христиан, которые страдают в тех или иных регионах мира, - напомнил секретарь Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям, иеромонах Стефан (Игумнов). - И сегодня таким регионом постепенно становится Эфиопия. Его Святейшество стал первым, кто обратил внимание на эти проблемы. Он направил письмо поддержки эфиопскому патриарху. Также премьер-министру Эфиопии, чтобы он разобрался в данной проблеме и навел порядок. Мы знаем, что нынешнее руководство страны много сделало для ее развития. Много сделало для эфиопской церкви. Но не удается контролировать ситуацию с гонениями. Христиан убивают. Местная власть и полиция никак не останавливают погромщиков. Эти погромщики не привлечены к ответственности. Хотя хорошо известно, кто это совершил. Они снимают это на телефон, выкладывают в соцсети.