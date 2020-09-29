В Орегоне во время освобождения заложников убиты несколько человек

В американском городе Салем (штат Орегон) во время переговоров с преступником, который удерживал заложников, произошла перестрелка

В американском городе Салем (штат Орегон) во время переговоров с преступником, который удерживал заложников, произошла перестрелка. В ходе спецоперации убиты несколько человек, включая самого подозреваемого в насильственном удержании людей.

Известно, что правоохранители из офиса шерифа округа Марион прибыли к месту предполагаемого захвата заложников. Опытный переговорщик попытался пообщаться с преступником, но в какой-то момент раздались выстрелы и полицейские пошли на штурм.

«По мере развития инцидента раздались выстрелы. В конечном итоге во время этого инцидента было несколько погибших, в том числе и подозреваемый», – говорится в сообщении офиса шерифа.

Опытный переговорщик попытался пообщаться с преступником, но в какой-то момент раздались выстрелы и полицейские пошли на штурм.

После окончания спецоперации на месте преступления были обнаружены несколько тел, включая самого террориста. Сообщается, что среди правоохранителей пострадавших нет. Количество погибших, личность подозреваемого, причина захвата заложников и другие детали в интересах следствия пока не раскрываются.

В полиции заявили, что на данный момент угрозы общественной безопасности нет, расследование трагического инцидента продолжается.