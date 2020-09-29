Вырастет или снизится летальность от COVID-19 в ближайшие месяцы, оценил эксперт

Заболеваемость коронавирусом продолжает набирать обороты, в начале недели, 28 сентября, в России было зарегистрировано + 8 135 заражений COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусом продолжает набирать обороты, в начале недели, 28 сентября, в России было зарегистрировано + 8 135 заражений COVID-19. В Москве ежедневно госпитализируют по 700 — 800 пациентов с тяжелыми формами болезни, снова начинается перепрофилирование медицинских центров под ковид. В частности, о возвращении к работе в качестве «ковидного» стационара Клиники имени академика Тареева Сеченовского университета сообщил врач-пульмонолог Владимир Бекетов.

В целом сегодня наша страна гораздо лучше готова к отражению очередной атаки коронавируса, считает врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов. Значит, можно рассчитывать на снижение летальности, то есть количества умерших от всей доли заразившихся COVID-19? - спросили мы у эксперта.

- Сейчас рано говорить о снижении, поскольку ситуация усугубляется вступлением в сезон ОРВИ и гриппа, - поясняет Иван Коновалов. - Есть высокая вероятность поступления людей с перекрестным инфицированием этими вирусами и коронавирусом. У тех, кто не прививается от гриппа, к сожалению, повышен риск одновременного течения нескольких инфекционных процессов. Или поэтапного, когда человек, например, сначала болеет COVID-19 и затем инфицируется вирусом гриппа или другими ОРВИ.

Мы ежегодно видим повышение летальности, особенно среди пожилых и людей с хроническими заболеваниями, в связи с простудными инфекциями. Поскольку это обостряет и отягощает те болезни, которые у людей уже есть. Поэтому суммарная летальность может и вырасти. Так что особенно важна эффективная кампания по вакцинации против гриппа и соблюдение мер безопасности, в первую очередь избегание людных мест и использование средств индивидуальной защиты. Кроме того, есть надежда, что положительный эффект начнет оказывать вакцинация от коронавируса, которая уже вышла на массовую, пострегистрационную стадию.

ВАЖНО

Не пытайтесь перетерпеть «обычную простуду»

Врач-инфекционист Иван Коновалов, который в разгар эпидемии работал в Информационном штабе по борьбе с коронавирусом, обратился к читателям «КП»:

- Сейчас, когда цифры заражений коронавирусом могут меняться и расти каждый день, я хочу посоветовать ориентироваться в первую очередь не на эмоциональное восприятие, которое может порождать панику и лишний стресс, а сосредоточиться на конструктивных действиях. То есть думать о том, что может сделать каждый человек, чтобы повысить собственные шансы не заразиться. А если инфицирование все-таки произошло, то нужно вовремя заподозрить COVID-19, не пытаясь перетерпеть «обычную простуду», протестироваться и начать получать терапию и необходимый контроль медработников.

Сейчас, спустя более полугода, мы видим, что самые тяжелые случаи и летальные исходы, как правило, связаны с поздним обращением за медпомощью. Да, безусловно, ситуации на местах бывали разные, нельзя говорить о полной доступности медпомощи, особенно в пик эпидемии. Но все же статика говорит о том, что в большинстве тяжелых случаев имело место именно позднее обращение к врачам.

Основные правила очень просты: не нужно искать каких-то чудо-средств, не надо сидеть и отслеживать статистику зараженных - она не отражает полной картины. Конкретному человеку эта информация ничего не даст. А вот средства индивидуальной защиты реально помогут снизить риск собственного заражения и передачи инфекции окружающим.

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