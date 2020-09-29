Мальта требует вернуть подарок, преподнесенный британскому принцу

Семилетнему принцу Джорджу подарили зуб древней акулы
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Один из самых известных в мире журналистов, рассказывающих о природе, британец Дэвид Аттенборо после показа своего нового документального фильма членам британской королевской семьи расщедрился и подарил 7-летнему принцу Джорджу окаменевший зуб акулы.
Доисторическую реликвию ученый обнаружил в 1960-х годах во время семейного отдыха на Мальте. Тогда Мальта была британской колонией.
Зуб оказался впечатан в мягкий желтый известняк. Он принадлежал 16-метровому мегалодону, вымершему виду акул. Есть предположение, что находке около 20 миллионов лет.
Больше 60-ти лет ученый хранил его как зеницу ока. Но растрогавшись тем, что принц внимательно смотрел его фильм, решил преподнести уникальную вещь мальчику.
Правительство Мальты, узнав о поступке Аттенборо, возмутилось. По мнению министра культуры Мальты Хосе Эрреры окаменелость должна принадлежать государству.
- Есть артефакты, важные для мальтийского природного наследия, но которые сейчас находятся за границей, и их надо вернуть, - считает министр.
По мнению Эрреры, реликвия должна храниться в одном их мальтийских музеев. И, если британская королевская семья откажется добровольно возвращать окаменелость, то Эррера будет решать спор в судебном порядке.
- Мы уделяем большое внимание поискам исторических и художественных артефактов, - заявил министр культуры. – И я полон решимости вернуть наше наследие на родную землю.