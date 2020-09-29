Руководитель предвыборной кампании Трампа пытался покончить с собой

Причиной депрессии Брэда Парскейла стало понижение в должности Фото: REUTERS

Политический консультант Брэд Парскейл, выполнявший функции менеджера предвыборной кампании Дональда Трампа, заявил о желании покончить с собой и был принудительно госпитализирован.

Парскейл с февраля 2018 года до июля 2020 года занимал пост главы предвыборной кампании действующего президента США. Позже его перевели на должность консультанта в сфере цифровых технологий.

Причиной понижения стало недовольство Трампа падением собственного рейтинга, что, по его мнению, произошло в результате неправильной организации ряда мероприятий в рамках предвыборной гонки.

В полицию города Форт-Лодердейл (штат Флорида) обратилась супруга Парскейла. По телефону женщина рассказала, что ее муж заперся в гараже, у него есть оружие, и он угрожает свести счеты с жизнью.

Прибывшие на вызов правоохранители вступили в переговоры с мужчиной и убедили его выйти из гаража. Парскейл открыл двери и появился перед полицейскими с банкой пива в руках. После этого один из полисменов подбежал к нему сзади, провел жесткий прием для задержания несостоявшегося самоубийцы и надел ему на руки наручники.

Законы Флориды позволяют задерживать и подвергать принудительной госпитализации людей, которые представляют опасность для самих себя.

По оценкам экспертов, именно грамотные действия Парскейла в 2016 году способствовали победе Трампа на президентских выборах.