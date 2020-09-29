Во всех школах Москвы продлили осенние каникулы

Первые каникулы в новом учебном году продлятся целых две недели вместо привычной одной.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Первые каникулы в новом учебном году продлятся целых две недели вместо привычной одной. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщил мэр Сергей Собянин в своём блоге.
Обычно ученики во многих школах начинали отдыхать осенью с 5 октября. В некоторых учебных заведениях - чуть позже. Но все в любом случае одну неделю наслаждались свободой от ранних подъёмов, уроков и домашки. Теперь правила временно изменились.
"По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября, - заявил Собянин. - Для того чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы".
По его словам, во время длинных каникул дистанционных занятий не будет. Но по желанию дети могут повторять пройденные темы, а также изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.
"Детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику", - добавил Собянин.
При этом мэр попросил родителей удержать детей от развлечений вроде прогулок по торговым центрам и покатушек в метро и наземке.
"Каникулярное время лучше всего провести дома или на даче, - напомнил Собянин. - А если выходить гулять – то во двор или ближайший парк.
Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно – это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее.
Давайте используем каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить наше здоровье".
КСТАТИ
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