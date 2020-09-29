В США людям с ограниченной мобильностью предоставили возможность поддержать движение «Жизни черных важны»

На просторах Интернета появился сайт, на котором любой человек с ограниченной мобильностью может поддержать движение Black Lives Matter (BLM). Фото: REUTERS

На просторах Интернета появился сайт, на котором любой человек с ограниченной мобильностью может поддержать движение Black Lives Matter (BLM).

Пользователям предлагается разместить свое фото с плакатом или видеообращение с призывом прекратить расовый произвол. Весь контент транслируется в режиме нон-стоп.

Платформа во Всемирной сети появилась всего лишь месяц назад. Ее разработали обычные художники. Все лето они следили за событиями, происходившими в США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

- Мы должны бороться с расизмом и насилием, многие сограждане нас поддерживают, но есть те, кто не может выйти из дома, но горят желанием присоединиться к нам, - рассказал CNN Джейсон Лазарус, один из основателей сайта.

Ограничений по возрасту на сайте нет. Свой личный кабинет создают как 16-летние школьники, так и люди преклонного возраста.

- Этим людям просто опасно в силу своего здоровья выходить на улицу, - продолжают разработчики. – Но отправив нам фото или видео, они останутся в безопасности и при этом вступят в наши ряды.