Старинные русские обзывательства: Захухря ты и куёлда!

Без забористых слов русскому человеку донести мысль до оппонента получается далеко не всегда. Пропадают оттенки эмоций, нюансы смыслов. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Для любителей рубить правду-матку настали тяжелые времена. Ведь мы теперь высказываем собеседнику всю правду в глаза чаще всего в социальных сетях. Но подчиненные Марка Цукерберга («Фейсбук») и их коллеги из сети ВКонтакте и Одноклассники стали активно банить пользователей за соленые выражения. А без них русскому человеку донести мысль до оппонента получается далеко не всегда. Пропадают оттенки эмоций, нюансы смыслов. В конце концов забористые слова - это наша культурная традиция или, как модно сейчас говорить, «духовная скрепа». Достаточно вспомнить переписку (естественно, не в соцсетях) Ивана Грозного и князя Андрея Курбского. Последний упрекал государя в насаждении террора среди подданных и советовал отказаться от бессудных казней, на что Иоанн Васильевич отвечал в выражениях такого рода: «Чему совет твой подобен будет, паче кала смердяй?» (то есть совет, смердящий сильнее... как бы это помягче выразиться... навозной кучи). Теперь этот бурный обмен мнениями (сегодня в соцсетях это назвали бы изящным словом «срач») признан жемчужиной эпистолярного жанра и является предметом пристального внимания филологов.

Сегодня же полет мысли ставят в жесткие рамки политкорректности. В одном только «Фейсбуке» за «базар» отвечают 7500 модераторов, они говорят в общей сложности на 40 языках мира и безжалостно банят пользователей за дерзкие высказывания. Причем они только выносят вердикт, а сами крамольные посты выискивают на просторах ФБ машинные алгоритмы.

«Какая гадость эта ваша заливная рыба!». Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

«Этот Василий Алибабаевич... этот нехороший человек... мне на ногу батарею сбросил, падла!». Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

«Чтоб я видел тебя в гробу в белых тапках. Чтоб ты жил на одну зарплату». Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

«Ларису Ивановну хочу!». Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

«Плюк - чатланская планета, поэтому пацаки должны цаки носить. И перед нами, чатланами, должны ку делать». Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

«Все-таки надо тебе дать коленом! Надо!». Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Критериев, в соответствии с которыми у пользователя могут на время вырвать «грешный язык», множество (некоторые примеры читай в заметке «Фильтруй базар»). А случаев, когда ситуация в мире требует твоего экстренного вмешательства, еще больше! Кто расскажет футболистам, проигравшим турнир, что у них кривые ноги? Или объяснит, что в интернете в очередной раз кто-то не прав? Растолкует главам государств основы геополитики? Или откроет глаза Ирке, что ее новый избранник - самый настоящий шаромыжник? Но как найти подходящие слова, чтобы твой комментарий был словно отлит в граните и в то же время не был забанен? Кажется, мы нашли выход! Это старинные русские обзывательства, которыми пользовались наши далекие предки. Во-первых, таким образом мы выполняем благородную культурную миссию, возвращая к жизни богатый пласт исконно русской лексики.

Во-вторых, вряд ли поисковые алгоритмы определят здесь криминал. А в-третьих, при должной тренировке вы скоро сможете беспрепятственно высказать все, что накопилось на душе, избегая при этом непарламентских выражений. Список древних крылатых фраз приводим ниже. Пользуйтесь на здоровье!

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ

Вместо дураков и отморозков - окаемы и мордофили

Про ум

Баламошка - полоумный, дурачок.

Божедурье - дурак от природы.

Дуботолк, дроволом, остолбень - дурак.

Лободырный - недоумок.

Межеумок - человек недалекого ума.

Мордофиля - чванливый дурак.

Негораздок - недалекий.

Лоха - дура.

Туес - бестолочь.

Про внешность

Пентюх - пузатый человек.

Тюрюхайло - неряха.

Брыдлый - гадкий, вонючий.

Затетёха - дородная женщина.

Ерпыль - малорослый.

Захухря - неряха, растрепа.

Шпынь голова - человек с безобразием на голове.

Фуфлыга - невзрачный маленький мужичок.

Про характер

Маракуша - противный человек.

Елдыга - ворчливый.

Хобяка, сиволап - неуклюжий, неловкий.

Свербигузка, визгопряха - девка-непоседа.

Ащеул - пересмешник, зубоскал.

Ветрогонка - вздорная баба.

Баляба - рохля, разиня.

Белебеня, лябзя - пустоплет.

Бредкий - говорливый, болтливый (от слова «бред», не иначе).

Колотовка, куёлда - драчливая и сварливая баба.

Пыня - гордая, надутая, недоступная женщина.

Пятигуз - ненадежный человек, буквально - «пятижоп».

Расщеколда - болтливая баба.

Попрешница - женщина, которая любит поспорить.

Суемудр - ложно премудрый.

Чужеяд - паразит, нахлебник.

Про поведение

Волочайка, гульня, ёнда - распутная женщина.

Курощуп - бабник.

Бзыря, блудяшка, буслай - повеса, гуляка.

Валандай, колоброд, мухоблуд - бездельник, лодырь.

Глазопялка - любопытный.

Мимозыря - разиня.

Печная ездова - лентяйка.

Трупёрда - неповоротливая баба.

Ерохвост - задира, спорщик.

Ендовочник - выпивоха.

Ёра - озорная, бойкая на язык женщина.

Киселяй, колупай - вялый, медлительный человек.

Шлында - бродяга, тунеядец.

Потатуй - подхалим.

Окаём - отморозок.

Тартыга - пьяница.

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