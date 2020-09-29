Росгвардия проверит на прочность аудиторию американского ютуба

Молодежный проект "Проверка на прочность" расскажет о буднях бойцов разных подразделений ведомства Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 октября Росгвардия перейдет в наступление на территории американского видеохостинга ютуб. Популярный телеведущий Андрей Черкасов вместе со звездами отечественного шоу-бизнеса будет примерять форму бойцов различных подразделений ведомства.

Актеры, музыканты и блогеры попробуют себя в роли кинологов, водолазов, взрывотехников и многих других специалистов Росгвардии.

В пилотную серию "Проверки на прочность" ведущий пригласил народного артиста России Аскольда Запашного, который попытается найти общий язык со служебными собаками кинологической службы Росгвардии.

В ведомстве заявили, что ведущему и гостю программы предстоит выполнить специальные тестовые задания от кинологов Росгвардии, облачиться в защитный костюм и даже испытать на себе остроту зубов бельгийских овчарок.

- Проект придуман и готовится творческим коллективом Департамента по взаимодействию со СМИ и общественностью Росгвардии и Телередакцией ведомства. Он направлен на то, чтобы прежде всего молодежная аудитория при содействии известных людей — музыкантов, артистов эстрады, спортсменов и всех тех, кто пользуется заслуженным авторитетом и уважением, имела возможность ознакомиться с теми профессиями, которые есть в Росгвардии, а также увидеть, что это тяжелая и ответственная работа — обеспечивать общественную безопасность и правопорядок, - разъяснил журналистам неожиданное вторжения в ютуб официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.