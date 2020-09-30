ОК и «Антон тут рядом» создали виртуальные подарки и коллекцию товаров в поддержку людей с аутизмом

Одноклассники и Центр «Антон тут рядом» запустили просветительский проект «Время думать об искусстве», который привлекает внимание общества к людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) через живопись.

Одноклассники и Центр «Антон тут рядом» запустили просветительский проект «Время думать об искусстве», который привлекает внимание общества к людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) через живопись. Он состоит из нескольких частей: виртуальных подарков ОК, линейки брендированной одежды и информационной кампании в официальной группе Центра «Антон тут рядом». В создании визуальной составляющей проекта участвовали студенты Центра, взрослые люди с аутизмом, которые нарисовали репродукции известных картин Русского музея.

На витрине подарков ОК появится специальная секция с рисунками студентов Центра. В ней будут собраны шедевры Малевича, Рериха, Штейнберга, Ларионова, Кандинского, Гончаровой, Розановой и других художников из коллекции Русского музея. Каждый подарок будет сопровождаться информационным баннером о жизни людей с аутизмом.

Виртуальные подарки – один из самых популярных сервисов ОК, с помощью которого миллионы пользователей выражают эмоции и общаются с близкими. Благодаря проекту репродукции студентов Центра станут частью ежедневной коммуникации пользователей соцсети. Пользователи ОК смогут бесплатно отправлять друг другу любой из этих подарков и таким образом помогать в распространении информации о жизни людей с аутизмом.

Линейка брендированной одежды с принтами — первая в истории ОК. Она включает футболки и шопперы с репродукциями «Красная конница» К. Малевича и «Небесный бой» Н. Рериха, на сумках — «Голова Крестьянина» К. Малевича и «Натюрморт» Э. Штейнберга. Купить брендированную одежду можно в интернет-магазине Lamoda, официальном партнере проекта. Lamoda поддержала «Время думать об искусстве» и создала специальную страницу для коллекции ОК. Средства от проданных футболок и шопперов пойдут на работу Центра «Антон тут рядом».

Еще одной частью просветительской кампании «Время думать об искусстве» станет контентный проект в группе Центра «Антон тут рядом». С 29 сентября в ОК будут выходить посты-карточки, которые развенчивают мифы об аутизме. Пользователи ОК узнают о мифах, связанных с воспитанием, диетами, вакцинацией, эмпатией и ошибочном отношении к этому явлению как к болезни.

Одноклассники постоянно поддерживают и инициируют разные социальные проекты в соответствии с социальной стратегией Mail.ru Group. Так, летом 2020 года соцсеть поддержала видеопроект «Книжки вверх ногами» — серию публикаций о детях с синдромом Дауна, которые читают отрывки из любимых книг и задают вопросы о прочитанном известным людям. Во время пандемии ОК организовали благотворительный онлайн-концерт, после которого отправили ноутбуки в региональные дома престарелых, чтобы бабушки и дедушки могли поддерживать связь с близкими через видеозвонки.