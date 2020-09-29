"Если мама не в больнице, то она умерла": Владимир Конкин рассказал внучке правду

Сегодня, 29 сентября, на Пятницком кладбище проходят похороны 32-летней Софии Конкиной, дочки народного артиста, Владимира Конкина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 29 сентября, на Пятницком кладбище проходят похороны 32-летней Софии Конкиной, дочки народного артиста, Владимира Конкина. Напомним, молодой женщины не стало 23 сентября после того, как она утонула в бассейне фитнес клуба.

Рано утром гроб с Софьей привезли в храм на территории кладбища. Первым проститься с дочкой пришел Владимир Конкин. Он около часа не отходил от гроба и не скрывал слез. Поддержать безутешного отца пришли родственники и друзья семьи. Рядом с дедушкой 11-летняя внучка, единственная дочь Софии. До последнего от нее скрывали, что мамы больше нет. Но накануне похорон Владимир Конкин открыл страшную правду.

Рано утром гроб с Софьей привезли в храм на территории кладбища. Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам близких семьи, девочка держится по-взрослому стойко.

- Она спросила, где мама. Ей ответили, что не в больнице. И тогда ребенок сказала, что она все поняла, что знает о смерти мамы, - рассказала "КП" близкая подруга семьи Конкиных, которая просила не указывать ее имя.

Сами похороны по решению Конкина проходят в закрытом режиме. На прощание впускают только тех, кто был лично знаком с Софией.

Первым проститься с дочкой пришел Владимир Конкин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним как развивались события. 22 сентября Софья оправилась в фитнес клуб на Красной Пресне. Девушка больше года посещала этот спортивный зал и бассейн. Во время заплыва ей и стало плохо. Причем на помощь, по словам очевидцев, она не звала. Тело Софьи спустя минуту на дне бассейна, максимальная глубина которого всего 1 метр 60 сантиметров, заметили другие посетители. На сушу ее вытащил тренер и уже через три минуты женщину увезли врачи скорой. В тот момент она могла самостоятельно дышать. А спустя сутки в больнице имени Боткика ее сердце остановилось. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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