Помпео припомнил России «вмешательство в американские выборы»

Какому кандидату в начале века помогала Москва, госсекретарь США не уточнил Фото: REUTERS

Если в начале 2000-х годов россияне сроднились с мыслью, что Соединенные Штаты на постоянной основе вмешиваются во внутренние дела нашей страны, то в последние годы произошла смена ролей. И теперь американцы пребывают в ожидании нового российского вмешательства.

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что на предстоящих выборах президента у Москвы не получится оказать давление и повлиять на ход голосования.

- Усилия России по вмешательству в американские выборы имеют давнюю историю. Это происходило в начале 2000-х годов, это случилось снова в 2016 году, это происходило на промежуточных выборах в 2018 году, мы проделали выдающуюся работу. Я уверен, что в 2018 году администрация Трампа защитила голос каждого, - заметил Помпео.

- Мы ясно дали понять России, что подобное поведение является неприемлемым, и я уверен, что мы проведем надежные и безопасные выборы, где Россия не влияет на результат, - заверил глава Госдепа.

Кому Москва обеспечила победу на выборах в начале 2000-х годов, Помпео не стал уточнять. Возможно, речь идет о республиканце Джордже Буше-младшем. Кстати, в 2004 году накануне выборов в США президент России Владимир Путин пожелал Бушу удачи в переизбрании на второй срок, добавив, что его поражение стало бы фактически победой международного терроризма.

Впрочем, нынешнее положение дел накануне президентских выборов тревожит американский истеблишмент больше, чем дела 20-летней давности. Недавно глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что были зафиксированы попытки со стороны России повлиять на предстоящие выборы. Однако доказательств, подтверждающих эти слова, так и не было приведено.

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