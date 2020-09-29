Стихийное бедствие в Техасе: мозги горожан пожирает амеба

В системе городского водопровода найдена амеба Naegleria fowleri – паразит, поражающий нервную систему человека и вызывающий первичный менингоэнцефалит. Фото: EAST NEWS

Власти американского города Лейк-Джексон (штат Техас) запросили у руководства штата разрешение на то, чтобы объявить режим чрезвычайной ситуации. Одновременно они опубликовали запрет на использование горожанами водопроводной воды.

Мэр города заявил, что инцидент серьезен и опасен настолько, что городские власти не в состоянии справиться с ним самостоятельно.

В системе городского водопровода найдена амеба Naegleria fowleri – паразит, поражающий нервную систему человека и вызывающий первичный менингоэнцефалит. Заражение происходит во время купания или при контакте с грязной водой. Амеба попадает через нос в обонятельный нерв и пробирается по нему в головной мозг, начиная пожирать его. Что, в конечном итоге, приводит к смерти заболевшего.

В США с 2009 по 2018 годы было зарегистрировано 34 случая заражения этой амебой. В 2020 году один случай был зарегистрирован во Флориде, еще один – в Лейк-Джексоне.