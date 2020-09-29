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Интрига в деле Михаила Ефремова: какой сюрприз готовит актеру разжалованный адвокат Эльман Пашаев

Сразу четверо защитников Михаила Олеговича подали жалобу на нашумевший приговор
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Эльман Пашаев окончательно вышел из дела.

Эльман Пашаев окончательно вышел из дела.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние две недели Пресненский суд принимает корреспонденцию по громкому делу - в канцелярию поступили уже семь (!) жалоб на приговор. Первой откликнулась лизинговая компания ООО "Стоун-ХХI" - владельцы фургончика, который протаранил Михаил Ефремов. Фирма просит признать их потерпевшими, чтобы взыскать с актера деньги за разбитый автомобиль.

Затем подключились новые адвокаты осужденного: Владимир Васильев попросил для актера четыре года условно, а Петр Хархорин - наказание, не связанное с лишением свободы. А вчера суд огласил еще четыре жалобы: от самого Михаила Ефремова, заявившего о давлении Пашаева; гражданской жены погибшего Ирины Стерховой, так и не признанной до сих пор потерпевшей; а также бывших защитников артиста - Елизаветы Шаргородской и Эльмана Пашаева. Последний разнес приговор в щепки, указав на «недопустимость доказательств» и «нарушение УПК», и потребовал вернуть дело в прокуратуру. Но как это возможно, если от услуг Пашаева его знаменитый доверитель давно отказался? Неужели в апелляции артиста будут представлять сразу пятеро защитников, один из которых - против его воли? Получается, что на пересмотре дела шоу будет похлеще, чем в Пресненском суде..?

Оказалось, нет: Эльман Пашаев окончательно вышел из дела.

- От моего ходатайства суд сто процентов откажется, - заверил kp.ru Эльман Пашаев. - Тем более, что новые адвокаты, да и он сам, признали вину, а расхождений в защите быть не может. Хотя в моей жалобе указаны все нарушения законодательства. Если бы она устояла, как минимум, была бы отмена приговора, а как максимум - приговор оправдательный. Но раз уж другие защитники взялись, не буду мешать - пусть они дадут результат.

- Так зачем вы подали жалобу, если не будете участвовать в деле?

- Скажем так, я обязан был ее подать, но давайте не будем торопиться. Я после апелляции дам развернутую пресс-конференцию и все объясню.

- Интрига! А новых адвокатов Ефремова - Васильева, Филиппова и Хархорина - вы знаете?

- Нет, никогда не слышал, хотя мы все в одной сфере работаем, все друг друга знаем. Разве что про Хархорина знаю, выигрывал что-то в девяностые. Но он уже старенький.

От услуг Пашаева его знаменитый доверитель давно отказался

От услуг Пашаева его знаменитый доверитель давно отказался

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Говорят, на вашей кандидатуре с самого начала настаивала Софья Кругликова, и теперь Ефремов разругался с женой из-за этого...

- Ахахаха! Да Софья была категорически против! Как я с ней вначале разговаривал, вы не представляете. Но за что я ее потом зауважал: когда мы общались с Михаилом, она брала бумагу, ручку и всегда записывала, что я говорю. Так что выбрал меня сам Ефремов, никто не заставлял.

- После приговора вас лишили адвокатского статуса - все, карьере конец?

- Да я только рад! Гражданские дела, семейные - как вел, так и могу вести. Единственное отличие: в уголовных делах не могу защищать обвиняемых, подозреваемых и подсудимых. Только потерпевших.

- После дела Ефремова есть желающие с вами работать?

- Даже больше, чем раньше. У меня такой поток - звонят из Латвии, Литвы, Лондона, Германии... Даже из Австралии позвонили!

- А громкие дела у вас есть в работе?

- Конечно. Сейчас боремся со следственным комитетом, где прослеживается коррупция и волокита. По уголовному делу, возбужденному 5 лет назад, не могут никому предъявить обвинение. Там два адвоката взяли 650 тысяч долларов за организацию домашнего ареста, и просто забрали деньги. Человек уже отсидел, вышел, а вернуть свое так и не может. Будем обращаться в службу безопасности СК РФ...

Напомним, 8 сентября Пресненский суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии за смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Сам Ефремов уверял, что ничего не помнит, а Эльман Пашаев настаивал, что за рулем и вовсе сидел другой человек, однако, этой версии судья не поверила. Теперь в апелляционном суде у актера есть шанс скостить срок, и возможно, добиться условного наказания.

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