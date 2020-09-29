Азербайджанский генерал выдал план блиц-крига в Карабахе? "Мелко пережевывайте" такие "сенсации"

Информационная война вокруг конфликта Баку и Еревана, похоже, вышла на новый уровень Фото: REUTERS

В одном из телеграм-каналов появилась вот такая сенсационная информация. Цитирую:

"Источник рассказал, что в результате предательства сорвалась операция Азербайджана по быстрому захвату территории Нагорного Карабаха. В республике в режиме повышенной секретности задержан генерал Генштаба Азербайджана, который подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Он участвовал в разработке карабахской операции и за две недели до ее начала передал подробную информацию (включая точные маршруты наступления) российской стороне...

Первое взаимодействие состоялось, когда генерал начал передавать сведения о поставках Израилем вооружений Азербайджану, в том числе через Турцию. Общение шло через племянника генерала, который проживает в Москве и имеет большой цветочный бизнес. Следующим шагом стала передача подробных планов карабахского наступления. После передачи этих данных армянская сторона успела расставить минные поля, орудия, технику точно по местам готовившегося наступления. В результате серьезные потери понес элитный корпус, который специально готовили к наступлению на Карабах. Выявить и задержать генерала удалось благодаря турецкой разведке..."

"Комсомолка" попросила одного из офицеров военной контрразведки ФСБ России на условиях анонимности прокомментировать это сообщение. Вот что он сказал:

- Мне известны подобные телеграм-каналы, которые забавляют читателей детективными сказками. Вот недавно они взорвали «сенсационную": министр обороны Армении Давид Тоноян сбежал из страны! А Тонояна в тот же день показали по телевидению на учениях "Кавказ-2020", а вчера - на командном пункте в Карабахе.

Что же касается "ареста генерала азербайджанского Генштаба", то это ложь. Насколько мне известно, в мае этого года арестовали вовсе не генштабиста, а начальника береговых войск Азербайджана генерал-лейтенанта. Ему инкриминировали и коррупцию, и участие в преступной группировке, взорвавшей склады бомбовым ударом с беспилотника. Других арестов в силовых структурах республики, включая и Генштаб, после этого не было. Если вы хоть немного разбираетесь в специфике работы спецслужб, то можете ли представить себе хорошо осведомленного источника в Генштабе Азербайджана, который бы по телефону, интернету или "вживую" столь щедро рассказывал бы сотрудникам малоизвестного телеграм-канала об аресте генерала? И даже разбалтывал способы его вербовки. Ну а "первое взаимодействие" неназванного генерала, связанное со сведениями о поставках Израилем вооружений Азербайджану, выглядит вообще смешно! Об этих поставках вам расскажут на любом бакинском рынке. Тем более, что сведения об этом давно разгуливали и в азербайджанских СМИ, и в армянской прессе. Причем поставки эти шли напрямую из Израиля, а не "через Турцию", как утверждает явно выдуманный "источник". Ну и уж совсем смешно выглядит то, что разоблачить шпиона в Баку удалось турецкой разведке... Мне кажется, что такая "сенсация" - это просто попытка как-то оправдать большие потери в людях и боевой техники. Ну и самое главное: когда идет информационная война, "мелко пережевывайте" любые сообщения, исходящие от воюющих сторон или от тех, кто им подыгрывает в соцсетях, получая "сливы".

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