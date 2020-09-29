Макгрегор пригласил на бой Порье в обход UFC

Скандальный боец смешанного стиля Конор Макгрегор, разругавшись с главой UFC Даной Уайтом, сам решил организовать себе бой. Фото: EAST NEWS

Скандальный боец смешанного стиля Конор Макгрегор, разругавшись с главой UFC Даной Уайтом, сам решил организовать себе бой. Ирландец вызвал на поединок американца Дастина Порье. Бойцы договорились в соцсетях за 30 минут, что бой пройдет на родине Макгрегора и будет иметь благотворительный характер. При этом Конор заверил, что берет на себя всю организацию мероприятия и встретит в Ирландии семью Дастина.

Переговоры о поединке Макгрегор опубликовал в Твиттере.

Макгрегор. Эй, бро! Хочешь провести благотворительный бой по ММА? UFC это не касается. Отдам на твою благотворительность полмиллиона. Продадим на PPV или заключим сделку с телеканалом, и не забудем близкие моему сердцу благотворительные фонды. Их много. Строго благотворительный и «показательный» бой.

Порье. Да, вперед! Правила Маркиза Куинсберри? (Джон Дуглас, 9-й маркиз Куинсберри придумал во второй половине 19-го века правила запрещенного тогда бокса, - Авт.)

Макгрегор. ММА. 12 декабря обводи в календаре, Ирландия. Никаких взвешиваний, стандартные правила. Я организую поездку тебе и твоей семье. McGregor Sports and Entertainment MMA совместно с The Good Fight Foundation. Благотворительные смешанные единоборства!

Порье. Я в деле! Многим это пойдет на пользу.

Макгрегор. Великолепно! Стоит продолжить разговор. Ты хороший человек, Дастин! Я уважаю твои благотворительные инициативы и то, как ты вел себя после нашего первого боя. Мое уважение тебе!

Порье. И мое тоже!

Напомним, что Макгрегор в сентябре 2014 года победил нокаутом Порье. А этим летом Конор, который так и не добился боя-реванша с Хабибом Нурмагомедовым, в третий раз объявил о завершении карьеры. Но потом 32-летний ирландец, видимо, понял, что торговать своим виски гораздо опасней для здоровья, чем биться в октагоне, и решил взяться за старое.