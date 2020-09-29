В Кремле объяснили, почему Путин не сделал прививку от коронавируса

Президент пообещал вакцинироваться в разговоре с лидером Южной Кореи Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Владимир Путин в разговоре с президентом Южной Кореи пообещал приехать в Сеул, когда сделает прививку от коронавируса.

- Действительно, Путин имеет приглашение, которое вчера его южнокорейский коллега возобновил, и Путин подтвердил, что со временем намерен воспользоваться приглашением, но после того и когда, он примет решение поставить себе прививку, - сказал Песков.

При этом он уточнил, что подобные меры распространяются не только на Южную Корею.

- Очевидно, что это необходимо, чтобы понизить уровень мер предосторожности, - пояснил спикер Кремля.

- А почему президент не спешит с вакцинацией? Он намерен ждать окончания третьей стадии испытаний? - уточнили журналисты.

- Естественно, в случае главы государства деи ствуют особые меры предосторожности. Он уже сам заявил, что думает о прививке, - ответил Песков. - Даваи те дождемся, когда сам примет такое решение. Безусловно, когда это произойдет, в тайне мы держать это не будем.