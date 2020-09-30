Зона доступа

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Власти Санкт-Петербурга вновь заявили о желании продлить «красную» ветку метрополитена до аэропорта Пулково. В сентябре Смольный объявил конкурс на проектирование нового участка линии метрополитена, от действующей конечной станции «Проспект Ветеранов» до будущей станции «Пулково». Ведь до сих пор жители и многочисленные гости северной столицы каждый раз рискуют опоздать на рейс, поскольку добраться до авиапорта можно только автотранспортом в условиях непредсказуемой ситуации на дорогах. Сколько времени может занять строительство новой станции подземки и почему железная дорога может «прийти» в Пулково быстрее - в материале kp.ru.

«Пулково» четвертый по пассажиропотоку аэропорт в России. С каждым годом его пассажиропоток продолжает расти. По итогам 2019 года цифра составила 19,5 млн пассажиров, что на 8,1% выше чем в 2018 году.

Несмотря на возрастающую нагрузку добраться до него по-прежнему можно лишь на автобусе, такси, личным транспортом или воспользовавшись услугами каршеринга.

Администрация города и аэропорта предпринимает ряд мер, чтобы обеспечить потребности пассажиров, например, увеличивая количество общественного транспорта. Так с 7 августа возросло число автобусов на единственном маршруте №39, который связывает Пулково с городом и следует до станции метро «Московская». Но несмотря ни на что, в дни пиковых нагрузок для посадки продолжают выстраиваться очереди, ведь далеко не каждый пассажир может позволить себе вызвать такси. В 2019 году, чтобы ускорить движение транспорта в районе аэропорта управляющая компания Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» расширила проезжую часть на выезде из зоны прибытия с трех до шести полос и была открыта дополнительная парковка на 700 мест. Но все это меры, которые, по оценкам специалистов, уже не могут кардинально изменить ситуацию и в целом их необходимо было реализовывать еще несколько лет назад.

«Собираясь в аэропорт сегодня нужно закладывать дополнительно минимум 30-40 минут. Но все равно не угадаешь, сколько времени потребуется, чтобы добраться до аэропорта. Перегружено также Пулковское шоссе, съезды с кольцевой автодороги (КАД)», - говорит врио директора Института проблем транспорта им. Н.С.Соломенко РАН Игорь Малыгин.

Маршруты пригородно-городских поездов в Санкт-Петербургском железнодорожном узле на перспективу до 2030 г. Источник: www.rzd.ru

С точностью до минуты

О необходимости связать аэропорт и северную столицу рельсовым транспортом в городе говорят уже не первый год. Сложившаяся ситуация является нонсенсом для современных авиахабов мира, которые уже давно связаны с городом электричками, аэроэкспрессами или трамвайными линиями. По прогнозам экспертов к 2023 году Пулково будет принимать до 25 млн человек, к 2030 году - 30 млн человек ежегодно, а к 2040 году все 40 млн. «С учётом перспективного роста пассажирооборота аэропорта и ограниченной пропускной способности улично-дорожной сети организация железнодорожного сообщения с аэропортом просто необходима. Это позволит комфортно и в понятном графике добираться до города и обратно большему количеству людей», - уверен директор по решениям в области общественного транспорта «А+С Транспроект» Владимир Валдин.

Лед, наконец, тронулся в апреле этого года с принятием и утверждением «Концепции по развитию железнодорожной инфраструктуры в целях организации пригородных и внутригородских пассажирских перевозок в Санкт-Петербургском железнодорожном узле». Документ, который разработало РЖД при участии правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, подразумевает развитие железнодорожного сообщения в санкт-петербургской агломерации. Стоимость всех мероприятий концепции оценивается в 584,7 млрд рублей. «Кроме того, к строительству транспортно-пересадочных узлов можно привлечь инвесторов. Бизнесу интересны, как правило, такие точки притяжения людей», - поясняет Игорь Малыгин.

Реализация Концепции позволит интегрировать железную дорогу в систему внутригородских перевозок.

По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Олега Тони, в части развития пассажирской инфраструктуры определены два новых транспортных маршрута в виде полуколец: Белоостро-Ораниенбаум и Гатчина-Варшавская – Токсово.

Именно маршрут первого полукольца откроет дорогу к воздушным воротам северной столицы. Он начинается в Белоострове, пройдет через общественно-деловой «Лахта центр», Пискарёвку, Ладожский вокзал и свернет на железнодорожные пути Балтийского направления, выводя к аэропорту Пулково. А уже оттуда повезёт пассажиров в Лигово и Ораниенбаум.

«Это позволит организовать сообщение между городом и аэропортом Пулково, обеспечить транспортную доступность сестрорецкого направления и Лахта-центра», - поясняет Олег Тони.

Все работы планируется завершить к 2030 году. Ожидается, что на двух полукольцах будет в сутки курсировать не менее 90 пар поездов, интервал их движения не будет превышать 20 минут.

Для примера, интервал движения аэроэкспрессов, которые связывают железнодорожные вокзалы Москвы с аэропортами, составляет два раза в час, а рано утром и в вечернее время – всего один раз в час.

Мероприятия по развитию инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Источник: www.rzd.ru

Многолетняя альтернатива

Тем не менее, в начале сентября администрация Санкт-Петербурга также объявила конкурс на подготовку документации по планировке территории для размещения ветки метро до аэропорта «Пулково».

Заказчик в лице городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры ждет от исполнителя заказа подготовку документации по планировке территории для размещения линейного объекта от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пулково» для нужд Санкт-Петербурга».

Победитель будет определен в результате открытого конкурса, цена контракта - 37,4 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по 30 сентября. Все работы при этом должны быть завершены к 1 июня 2022 года.

По мнению Игоря Малыгина, строительство метро обойдется городу значительно дороже, чем создание железнодорожной инфраструктуры. «Метро стоит дорого в связи с геологическими особенностями грунтов и вряд ли в ближайшие десятилетия этот проект удастся реализовать», - считает он.

«Кроме этого, если предположить, что метро все-таки будет построено, то это создаст существенную нагрузку и на так уже перегруженные станции красной ветки», - добавляет Владимир Валдин.

Отметим, что продление Кировско-Выборгской линии в сторону станции «Пулково» в последней схеме развития метрополитена обозначено пунктиром как возможный вариант.

Российский и международный опыт показывает эффективность и значительно более низкую стоимость строительства инфраструктуры для городских электропоездов. Тем не менее, очевидно, что власти города пока продолжают рассматривать обе возможности – и метро, и железнодорожный транспорт. Какая из них будет в итоге реализована – покажет время.