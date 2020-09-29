Врач рассказала о питании для здоровья сердца и сосудов

Влияет ли питание на состояние «сердечников»? Фото: Shutterstock

Влияет ли питание на состояние «сердечников»? Есть ли особая диета для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Правда ли, что некоторые продукты питания могут снизить риск инфарктов? «КП» рассказала Вера Ларина, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова.

- Пищевые привычки, конечно, влияют на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Часть из них формирует у человека «факторы риска» — высокий уровень холестерина, повышенное артериальное давление, избыточную массу тела или ожирение. Часть воздействует независимо от «факторов риска», - говорит Вера Ларина.

1 «ДА» РЫБЕ, «НЕТ» АЛКОГОЛЮ

Главное в здоровом питании – есть достаточно фруктов и овощей, пищевых волокон, цельнозерновых продуктов, несоленых орехов, рыбу (хотя бы 1-2 раза в неделю), а также ограничить поваренную соль, алкоголь. Пища обязательно должна быть обогащена растительными жирами и пищевыми волокнами - это сырые овощи, фрукты, пищевые отруби.

2 СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ДИЕТА

Средиземноморская диета – прекрасный вариант для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Эта система питания включает много овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы, ненасыщенных жирных кислот (оливковое масло первого холодного отжима). Следует ограничить употребление красного мяса, продуктов его переработки и полуфабрикатов — в них содержатся насыщенные жирные кислоты, неполезные при проблемах с сосудами. Если питаться по этой системе на протяжении 5 лет, то риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 29% (почти треть!).

В овощах и фруктах содержится большое количество витаминов группы С, В и минеральных веществ (калий, натрий, магний и др.) – незаменимых компонентов питания, которые влияют на обмен веществ, укрепляют стенку кровеносных сосудов и поддерживают нормальное функционирование организма. А их недостаток может привести к развитию заболеваний сосудов и сердца.

3 ПОЛЕЗНЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Абрикосы, петрушка и другие фрукты, зелень содержат большое количество калия – один из макроэлементов, необходимых нашему организму. Калий выводит избытки жидкости, нормализует артериальное давление и улучшает деятельность сердечной мышцы. Например, несколько кусочков кураги в день обеспечивают дневную потребность человека в калии.