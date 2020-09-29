«Им дают до 20 лет, но это не помогает!»: Депутат Госдумы предлагает ввести для педофилов принудительную химическую кастрацию

Анатолий Выборный Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После недавних громких ЧП в Госдуме вновь заговорили о поправках в законы, касающихся наказаний для педофилов. Депутат Анатолий Выборный предлагает ввести принудительную химическую кастрацию. Подобные законопроекты за последние полтора десятка лет поступали в парламент несколько раз. Но сейчас Россия столкнулась с тем, что рецидив среди отсидевших по этой статье превышает 90% (причем, большинство «срывается» в первый же год), а сдерживающих факторов толком и нет. За жизнью вернувшегося на волю педофила следят формально. В действующей редакции, например, химическая кастрация тоже упоминается. Но добровольная. Официальной статистики на этот счет нет, но по словам экспертов, эффективность этой формальной меры стремится к нулю. При том, что ежегодно по всей стране заводят на педофилов более 10 тысяч уголовных дел.

- Если посмотреть на динамику, большинство выходящих из колоний педофилов снова начинают насиловать детей. Да, сегодня по этой статье дают до 20 лет. Это много. Но это, как мы видим, не помогает, - рассказал «Комсомольской Правде» депутат Госдумы Анатолий Выборный. - Эксперты говорят, что педофилия - это болезнь. Значит, проблема лежит в медицинской плоскости. Во многих странах действует практика обязательной химической кастрации. Она давно доказала свою эффективность.

Стоит отметить, что химическая кастрация означает введение в организм человека определенных препаратов, которые понижают либидо. Считается, что это останавливает педофилов от нападений на детей. В качестве иллюстрации специалисты часто приводят опыт химической кастрации в Германии - если раньше более 90% вышедших на свободу вновь совершали те же преступления, то благодаря новым мерам показатель снизился до 3%.

- Эти препараты действуют около 6 месяцев. То есть, каждые полгода педофил обязан будет являться на продолжение процедуры?

- Именно так. Возможно, перед этим его должны исследовать специалисты - требуется ли продлевать химическую кастрацию. И речь, конечно же, идет о том, что химическая кастрация должна применяться после выхода педофила из колонии.

- Но если педофил уклонился от процедуры, сбежал, уехал в другой регион?

- Тогда его ждет заключение под стражу и принудительная кастрация. Помимо собственно, медицинских мер я также поддерживаю создание реестра педофилов и применение GPS-трекеров, которые обязаны носить люди, совершавшие действия сексуального характера с несовершеннолетними. То есть, после выхода из тюрьмы за каждым из них должен осуществляться строгий контроль.

По словам Выборного, законопроект пока в Госдуму не передан.

- Не исключаю, что это произойдёт в ближайшее время. Я ориентируюсь на своих избирателей (депутат баллотировался в Москве, - Авт.). Если получу по этому вопросу поддержку от своих избирателей, выйду с этой инициативой в парламент.

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