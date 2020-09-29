«Люди обратились к тем, кому доверяют»: традиционные СМИ остаются ключевым источником информации

Гендиректор Радио «Комсомольская правда» Роман Карманов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 сентября Издательский дом «Комсомольская правда» провел заседание Клуба деловой репутации на тему «Эффективное взаимодействие СМИ и государства в новых условиях». Как изменилось медиапотребление в 2020 году, актуальные форматы и каналы распространения информации, новые тренды в социальных сетях? О последних тенденциях в средствах массовой информации и соцсетях эксперты рассказали руководителям пресс-служб и подразделений по связям с общественностью департаментов Москвы. Встреча прошла в неформальной обстановке на террасе ресторана «НаВолне by Soho Rooms».

РАСТЕТ У ТЕХ, КТО РАСТИТ

По данным Ipson Comcon, за год аудитория ежедневного выпуска газеты «Комсомольской правды»… выросла в полтора раза: с 1,4 млн до 2,1 млн. человек! Причем основной рост аудитории пришелся на весну 2020 года, когда эксперты прочили смерть «бумажной» прессы.

«Во время первой волны коронавируса люди стали стараться пользоваться именно теми источниками информации, которым доверяют», - отмечает первый заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда», гендиректор Радио «Комсомольская правда» Роман Карманов.

На сегодня «Комсомольская правда» - это не только одноименные газета, сайт и радио, но также и новости в телеграм-каналах, и звуковые подкасты, и видеоролики для сервиса TikTok. В августе «КП» провела ребрендинг своего сайта.

«Чтобы избежать ошибок, мы дали доступ двум процентам аудитории к новому сайту. Люди указали на слабые места и недоработки. Для общего пользования мы открыли уже отлаженный продукт. В результате наблюдаем дальнейший стремительный рост аудитории, - отметил Роман Карманов. - Иногда по популярности конкурируем с агентством РИА «Новости», но чаще всего в категории «новости и СМИ России» занимаем первое место».

Успех сайта, как и каждой статьи в отдельности, зависит не только от авторов и редакторов, но и от seo-оптимизаторов, которые подсказывают, как доработать тексты и заголовки, чтобы материалы вышли в топы новостных агрегаторов. В результате, например, раздел «Комсомольской правды», посвященный туризму в России, опережает все возможные туристические сайты в стране. Хотя запустили его лишь в начале 2020 года.

Изменилось и Радио «Комсомольская правда». Эфир стал значительно динамичнее, с большим количеством знаковых гостей, музыкальным (до весны 2020 года музыки на радио не было). В разгар пандемии радиостанция выпустила несколько онлайн-концертов и музыкальных марафонов. «Громыхнуло» в Хабаровске – прямые эфиры с Дальнего Востока шли на протяжении недели. Сейчас история повторяется с Минском. В результате радиостанция уверенно входит в федеральный топ-3 по цитируемости.

«Там, где «горячо», там везде мы. Это привело к тому, что за год месячная аудитория у нас выросла на 21%, а по росту суточной аудитории мы абсолютные чемпионы. Время показало, что растет у тех, кто растил», - резюмирует Роман Карманов.

Кирилл Косолапов Фото: Михаил ФРОЛОВ

НА СЕЛЕ СОЦСЕТЯМ ВЕРЯТ, А В ГОРОДАХ УЖЕ НЕТ

Слухи о «смерти» телевидения сильно преувеличены. По данным ВЦИОМ на сентябрь 2020 года, телевизор остается основным источником новостей для 33% взрослого населения страны (от 18 лет и старше). 23% опрошенных говорят, что в первую очередь ориентируются на новостные, аналитические и официальные интернет-ресурсы. Еще 20% - на социальные сети и блоги. 7% узнают о жизни в стране из разговоров с людьми, и лишь остальные - из газет и радио – речь о крошечных 2% и 5% опрошенных.

Но сами же социологи признают: когда люди говорят, что читают новости в интернете, то часто пользуются сайтами традиционных средств массовой информации, включая газеты и телевидение.

«Традиционные СМИ не умирают, они переформатируются», - сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

В мегаполисах популярно радио: если в среднем по стране радиостанции слушают 3 – 5% жителей, то в Москве и Петербурге их количество увеличивается до 10%. В глубинке все еще не разочаровались в социальных сетях, а в городах наблюдается обратный эффект – виртуальному «сарафанному радио» в основном не верят. И внимательно прислушиваются к телевидению, газетам и радио.

«ОБСУЖДАЮТ НЕ НОВОСТЬ, А МНЕНИЕ НА НОВОСТЬ»

Преподаватель Высшей школы экономики, директор компании DATA4 Кирилл Косолапов в числе ключевых трендов отметил, что в настоящее время люди читают максимум три – пять источников информации.

«Исследования показывают, что в Соединенных Штатах источники информации демократов и республиканцев практически не пересекаются, - сообщил Кирилл Косолапов. – Подобные исследования можно провести и для российских СМИ. Мне кажется, что картина будет похожая: люди доверяют определенной категории СМИ, и эти СМИ из своего кластера активно перепечатывают друг друга».

Причем, похоже, что с началом пандемии дискуссия "кто важнее – блогеры или СМИ?" - закончилась. Опросы показывают, что даже молодежь 22 – 25 лет получает новости не от блогеров или в социальных сетях, а в первую очередь на сайтах официальных СМИ и ведомств. А блогеры занимают пятое место по популярности, хотя в предыдущие годы эксперты и общество называли их новыми медиа.

В социальных сетях произошла смена парадигмы со «слушаю» на «обсуждаю».

«При Советской власти новости аудитории вещали. Возможности у людей обсудить информацию с изданием не было. Посмотрим сегодня комментарии к статьям и различные чаты - люди обсуждают не только новость, но и мнение на новость», - заметил руководитель по SMM ряда издательских холдингов Илья Лочканов.

Население скептически относится к официальным источникам информации. Причем недоверие в обществе имеет массовый характер. Люди не готовы прочитать новость и принять ее за факт: люди преувеличивают масштабы трагедий.

Блогеры активно используют иронию и самоиронию. Ведут себя очень искренно – именно этим привлекают аудиторию. Показывают, что они такие же, как народ, который их читает. Поэтому, когда отдельный блогер слишком активно привлекают рекламу, то это может отвратить от него аудиторию.

Во что лет через пять превратится стандартный пользователь социальных сетей?

«Получим «гармоничного циника» - человека с иронией на уровне базового качества, а «коллективный разум» будет определять коммуникацию людей внутри интернета», - прогнозирует Илья Лочканов.