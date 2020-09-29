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Коронавирус Covid-19

Генсек ООН ошеломлен количеством жертв коронавируса

Глава Объединенных Наций призывает мир победить пандемию
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал количество жертв коронавируса ошеломляющим.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал количество жертв коронавируса ошеломляющим.

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал количество жертв коронавируса ошеломляющим.

- Наш мир достиг ошеломляющей вехи: коронавирус унес жизни 1 миллиона человек. Мы никогда не должны упускать из вида ни одну жизнь. Поскольку поиск вакцины, доступной для всех, продолжается, давайтесь почтим их память, все вместе работая для победы над коронавирусом. – написал он в своем Твиттере.

Гуттериш ориентируется на данные американского Университета Джона Хопкинса, ведущего статистику жертв COVID-19. По данным вуза, число умерших от коронавируса составило по состоянию на конец вчерашнего дня 1000555 человек.

Глава ООН также выразил уверенность в том, что человечество сможет преодолеть этот вызов. «Важно ответственное лидерство. Важно наука. Важно сотрудничество», - отметил он.

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