В крови нашли алкоголь и наркотики: В отравлении Софии Конкиной подозревают ее жениха

Михаила, с которым София познакомилась всего три месяца назад, подозревает и сам Владимир Конкин. На похоронах сожитель Софии ни разу не подошёл к актеру. Фото: Иван МАКЕЕВ

И без того жуткий день для семьи актера Владимира Конкина, который 29 сентября похоронил дочь Софию, омрачили выводы экспертизы. Адвокат Конкиных получила информацию о том, что в крови женщины, утонувшей в бассейне, был алкоголь и снотворное. Ранее Юлия Нитченко опровергала эту информацию.

- Мне только что позвонили следователи. Действительно был алкоголь. Кроме того, обнаружили диазепам. Это снотворное вместе с алкоголем может привести к инсульту. Мы рассматриваем версию с отравлением. Ранее сожитель Софии заявил, что вино она взяла в холодильнике, - заявила адвокат Юлия Нитченко.

Михаила, с которым София познакомилась всего три месяца назад, подозревает и сам Владимир Конкин. На похоронах сожитель Софии ни разу не подошёл к актеру.

- Этот сожитель ушел с похорон ещё до их окончания. И это тоже подозрительно, - дополнила Юлия Нитченко.

Ранее мужчина заявил, что бутылку вина она взяла в холодильнике Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, как развивались события. 22 сентября София Конкина оправилась в фитнес клуб на Красной Пресне. Девушка больше года посещала этот спортивный зал и бассейн. Во время заплыва ей и стало плохо. Причем на помощь, по словам очевидцев, она не звала. Тело Софьи спустя минуту на дне бассейна, максимальная глубина которого всего 1 метр 60 сантиметров, заметили другие посетители. На сушу ее вытащил тренер и уже через три минуты женщину увезли врачи скорой. В тот момент она могла самостоятельно дышать. А спустя сутки в больнице имени Боткина ее сердце остановилось. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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