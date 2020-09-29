При создании реестра коренных народов будет использован опыт Ямала

В России к 2022 году появится единый список людей, которые относятся к коренным малочисленным народам. За основу взят ямальский опыт по ведению учетной политики КМНС. Он признан одним из наиболее эффективных в стране.

ТРАДИЦИОННЫЙ УКЛАД ЖИЗНИ

Порядок создания и ведения реестра определен постановлением Правительства РФ, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин 23 сентября. Для включения в реестр гражданин лично или через общину должен направить в адрес Федерального агентства по делам национальностей заявление и документ, подтверждающий его принадлежность к малочисленному народу.

«Утвержденный порядок регламентирует перечень документов, объем сведений, который будет представлен в информационном ресурсе, список тех, кто может заявиться и подать сведения. В административном регламенте, который находится на согласовании в Министерстве юстиции, будут определены сроки подачи и рассмотрения заявлений, основания для отказа», - сообщил директор департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Инна Сотруева.

Работу планируется завершить к февралю 2022 года

Создание перечня лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, позволит упростить доступ малочисленных этносов к природным ресурсам, необходимым для ведения традиционной хозяйственной деятельности, и облегчит порядок получения мер государственной поддержки. Гражданам не придется каждый раз заново собирать и подавать документы, вся необходимая информация будет содержаться в перечне.

«Подтверждающим документом может быть свидетельство о рождении, данные паспорта, архивные документы. Органы местного самоуправления будут подтверждать факт ведения традиционного образа жизни», - уточнила Инна Сотруева.

«ОТКРЫВАЕТ БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»

Ямал готов к реализации данного проекта – сформирован план реализации мероприятий по составлению списка. Работу по сбору заявлений у коренного населения планируется проводить органами государственной власти и органами местного самоуправления региона совместно с местными отделениями Ассоциации «Ямал-потомкам!». Планируется организовать консультативные центры, где представителям коренных этносов помогут с оформлением документов.

Работу планируется завершить к февралю 2022 года

«Этот закон открывает большие перспективы для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, - отметил член Совета Федерации ФС РФ Григорий Ледков. - На Ямале когда-то всё начиналось с адресных мер социальной поддержки, а сейчас благодаря реестру, к примеру, в округе отслеживают, сколько жителей из числа КМНС трудоустроены на предприятиях ТЭКа и активно способствуют этому процессу. В пандемию реестр помог понять уровень доходов и определить потребности в помощи. Ведется учёт студентов коренной национальности, известно, сколько из них получают высшее образование, сколько учится в колледжах. Это также даёт возможность ответить на многие вопросы. Уверен, ямальский передовой опыт поможет коренным северянам максимально реализовать свои права».

Работу по формированию реестра в России планируют завершить к февралю 2022 года.