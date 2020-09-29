Мария Захарова в эфире радио «КП» - о Нагорном Карабахе, Белоруссии и Навальном: прямая онлайн-трансляция

Официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире Радио "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ

Что на самом деле происходит в Нагорном Карабахе и может ли Россия стать миротворцем в конфликте Армении и Азербайджана? Когда закончатся протесты в Белоруссии и как России реагировать на них? Зачем Ангела Меркель на самом деле навещала Алексея Навального в больнице?

На эти и многие другие вопросы официальный представитель МИДа Мария Захарова ответит в эфире Радио "Комсомольская правда". А еще расскажет, для кого из западных звезд она хотела бы написать текст песни.

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