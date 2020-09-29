Проклятие «Прожекторперисхилтон»: Юмористы тонут в славе предков

Очередная реинкарнация знаменитого сатирического шоу произошла на ТНТ. Шоу называется Talk. Фото: Канал ТНТ

Новое шоу Talk (разговор - англ.) на ТНТ, конечно, оригинальный формат. Ну сами подумайте, когда такое было, чтобы четыре остроумных человека просто шутили на сцене? Что-что? Ах, да! «Прожекторперисхилтон». Великая программа, стартовавшая 12 лет назад и ставшая легендой. Ургант, Мартиросян, Светлаков и Цекало признаны образцом импровизационного юмора, хоть никто и не помнит особо, о чем они там шутили. А возвращение программы в том же составе в 2017 ничего, кроме критики, не вызвало.

Тем не менее, из поколения в поколение переходит сказ о том, как было весело. И самые остроумные люди страны регулярно «идут в горы» на поиски этого юмористического Грааля.

Очередной «крестовый поход» объявили на канале ТНТ. Изрядно потрепанное знамя «Прожектора» подняли Руслан Белый, Нурлан Сабуров, Тимур Каргинов и Азамат Мусагалиев. За их спинами – школа КВН или вершины сверхпопулярного жанра стендап.

Или и то, и другое. Азамат ведет сразу несколько передач на том же ТНТ. Белый главный Карабас-Барабас отечественного стендапа. Сабуров прославился участием в самом провокационным шоу Ютуба «Что было дальше». У Каргинова ореол одного из первых российских стендап-апостолов. И все равно, конечно, популярность этих комиков с регалиями четверки «Прожектора» не сравнить.

Дальше, конечно, если следовать канонам, надо обругать шутки шоу Talk. Указать на их вторичность, предсказуемость. Отметить недостаток импровизации. Затянутость...

Не буду. Нормальные были шутки, затянутости особой в связи с рекламой не чувствовалось. Импровизация в общем вале шуток присутствовала - и то хорошо.

В проекте «Открытый микрофон» Руслан Белый часто оперирует термином «плотность юмора», который, видимо, стоит перевести как «количество шуток на единицу времени». Так вот плотность была так себе. На уровне рядового утреннего шоу любой радиостанции. Но опять же - не страшно.

Эти ребята, даже несмотря на то, что их известность не сравнить с мастодонтами юмора минувших лет, сейчас передовой отряд юмора в стране. На них равняются, они эталон. И вот зачем им было ввязываться в эту дурацкую историю с очередным клоном «Прожектора»? На кой черт это нужно, если они любом случае будут смотреться вторично? Да и сама идея, похоже, себя исчерпала. Были же попытки, и кто только не брался за «веселый треп за столом»! И Шац, и Пушной, и Колчин, да всех и не вспомнить. Все веселые и остроумные. Кто со сценарием, кто без. Кто про политику, кто про новости, кто просто про жизнь. Но заканчивалось тем, что эту красоту никто не смотрел, а программу по-быстрому списывали в утиль.

И ответ не в том, что четверка «Прожектора» была остроумнее, как бы не настаивал на этом Александр Цекало. Просто время формата ушло. Никто же не пытается возродить гениальные для своего времени «Угол-шоу» или «ОСП-студию»?

Может, как раз от лидеров юмора и ждут не повторения старых шоу, а изобретения новых? Придумали же «Открытый микрофон», который вполне можно было бы смотреть, если бы не кислые лица наставников. Есть же «Импровизация», которая вдруг взяла, да и сделала популярными еще четырех комиков. Студия «Союз», сумевшая вернуть к жизни популярную команду КВН....

Новые юмористы штампуют передачи в Ютуб, а значит, умеют.

Тогда зачем копаться в прошлом? Чтобы показать «мы тоже умеем»? Так мы и так знаем. Чтобы утереть нос предыдущему поколению? Не получится, они уже остались в памяти как титаны. Может смысл в том, чтобы завоевать все тот же Ютуб (кстати, там у Talk отличные просмотры). Так нет, по традиции первый выпуск своих программ ТНТ выкладывает бесплатно, а за остальным предлагает идти на платные сервисы.

Шоу Talk (кстати, что за дурацкая мода на иностранные названия?) ни хуже и лучше других клонов «Прожектора». Оно едва и станет культовым. И даже заметным. Ребята, не теряйте времени, делайте свое и новое. Оставьте призраки прошлого в покое. Мы их и любим за то, что они в прошлом. И хуже в нашей памяти уже не станут.