Для водителей и пешеходов: Что делается, чтобы российские дороги стали более безопасными и качественными

Число автомобилей с каждым годом растет — и это объективная реальность. Дорожная инфраструктура день ото дня становится все сложнее: увеличивается количество дорог, появляются новые развязки, усложняется транспортная система в целом. При этом участниками дорожного движения являются все без исключения жители России — и водители, и пешеходы. Поэтому проблема безопасности волнует абсолютно всех. И хотя в стране с каждым годом сокращается количество ДТП, их число по-прежнему остается довольно большим.

Над тем, чтобы отечественные дороги стали более безопасными, работают многие организации и объединения. В этом плане партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» можно назвать уникальным. Он объединяет усилия миллионов людей, позволяя услышать мнение всех участников дорожного движения, вывести их инициативы на законодательный уровень и получить для них бюджетное финансирование. Прежде всего это касается содержания дорог в надлежащем состоянии: например, единороссы добились увеличения финансирования на ремонт автотрасс в муниципалитетах.

- Партпроект «Безопасные дороги», опираясь на мнение экспертного сообщества, общественных организаций и региональных общественных советов, всегда выступает на стороне здравого смысла для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность всех участников дорожного движения, - рассказывает координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. - Мы поддержали инициативу о передаче сборов от транспортного налога муниципалитетам. Это позволит на местах тратить совершенно другие по объёму денежные средства на содержание улично-дорожной сети в каждом, даже самом маленьком, населенном пункте страны. На достижение этой же цели направлено и предложение Минтранса по корректировке нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», поскольку реконструкция необходима дорогам регионального и межмуниципального значения во всех регионах России.

По словам Владимира Афонского, повышение качества дорог позволяет пересмотреть разрешенный скоростной режим. Сейчас 85% федеральных трасс приведены в нормативное состояние, и это дает повод для пересмотра скоростного режима на современных трассах.

- Пока он не скорректирован, мы разделяем мнение руководства партии и выступаем против снижения нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч, - отмечает Афонский.

Еще одно важное направление партпроекта «Безопасные дороги» - работа над законами. В прошлом году единороссы выступили против предложения повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже. Повышение затронуло бы огромное число старых машин, которых в России достаточно много. Кроме того, «Единая Россия» инициировала принятие закона, запрещающего водителям высаживать детей из общественного транспорта, если у них нет денег на проезд. Весной Госдума рассмотрела этот законопроект в первом чтении. Принять закон особенно важно до зимы, когда начнутся морозы. Одновременно «Единая Россия» лоббирует принятие такого же закона в регионах. Сегодня он действует уже в 12 субъектах РФ.

Партпроект «Безопасные дороги» решает множество актуальных вопросов, которые уже давно обсуждаются в обществе — от качества обучения в автошколах до штрафов ГИБДД.

- Вместе мы обсуждали новый профессиональный стандарт инструкторов по вождению автомобиля, который вступит в силу уже 28 октября, - рассказал Владимир Афонский. - Нам удалось настоять на введении регламента установки передвижных комплексов видеонаблюдения. Мы обязательно продолжим работу над регламентом оспаривания штрафов, выписанных по данным таких комплексов. Я абсолютно уверен, что проблемы, влияющие на повышение уровня безопасности на дорогах и непосредственно затрагивающие интересы граждан, должны рассматриваться системно и проходить через широкое общественное обсуждение, быть принятыми гражданским обществом, прежде чем любые, даже самые лучшие, идеи станут законодательной нормой.

В работе единороссы учитывают мнение каждого региона. В начале года, например, партпроект провел среди субъектов РФ опрос на тему изменений в транспортной сфере. В итоге из 20 регионов пришло около полусотни предложений. Липецкая область и Красноярский край вышли с инициативной снизить скорость в населённых пунктах до 50 км/час, а Ульяновская область — до 40 км/час.

Еще одним популярным вопросом стала проблема регулирования деятельности автошкол. Так, Тульская и Пензенская области предлагают принять систему параметров, которая бы регламентировала обучение в автошколах. Саратовская область высказалась на тему дорожного ремонта: регион предложил завершать ремонт труб до того, как над ними начинают менять асфальт — чтобы потом не пришлось снова перекапывать только что отремонтированные дороги и тротуары.

Кроме традиционных проблем дорожной отрасли партпроект будет заниматься и новыми направлениями — например, каршерингом.

- В ближайшей перспективе мы будем участвовать в разработке законопроекта по регулированию сервисов каршеринга. Продолжим обсуждение в экспертном сообществе и выработку консолидированной позиции по поправкам Минтранса в Правила дорожного движения, - сообщил Владимир Афонский.

По его словам, одна из самых актуальных проблем сейчас — использование средств индивидуальной мобильности: электросамокатов и сигвеев. Пока что они не вписываются в существующие стандарты, однако уже является активными участниками дорожного движения и могут запросто сбить или покалечить пешеходов.

Еще одна важная социальная проблема, над которой работают единороссы, - это вопрос безопасности детей, а также повышение качества жизни несовершеннолетних и многодетных семей.

- Мы готовим ряд предложений, направленных на улучшение качества жизни граждан, например, предоставление льгот на проезд по платным дорогам для многодетных семей. Основополагающей темой нашего партпроекта всегда была и остается детская безопасность, - подчеркивает Владимир Афонский. - Помимо регулярных мероприятий в рамках акции «Дорога к школе», в этом году мы проверим качество эксплуатации школьных автобусов, а когда позволит эпидемиологическая обстановка — проведем внеклассные уроки для учащихся начальных классов по правилам дорожного движения. Мы постоянно анализируем интересный опыт коллег и транслируем его в регионы.

Единороссы предотвратили не одно ДТП, в котором могли пострадать дети: только в прошлом году активисты партпроекта обнаружили 850 нарушений в организации дорожного движения по пути к школам. Среди самых частых нарушений - отсутствие дорожных знаков и разметки освещения. Большинство из недочетов были оперативно устранены.