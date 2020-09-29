"Мы пойдем по пути России": Анна Попова - о росте случаев коронавируса и вероятности новых ограничений

Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Не успели мы как следует отдышаться от первой волны эпидемии коронавируса и жестких ограничений, как над нами нависла вторая волна. Статистика заболеваний не внушает оптимизма: число занедуживших растет ускоренными темпами. В начале апреля при том же количестве заражений, какое сегодня есть, в Москве уже ввели ограничения, отправили массу людей на удаленку. Сейчас цифры те же, а режим – намного более щадящий.

По мнению журналистов, реакция медиков и властей уже не такая тревожная, как это было весной.

И главсанврач не стала опровергать это ощущение...

«Да, цифры растут. Но мы знаем, как бороться с эпидемией»

- Вы, как всегда, зрите в корень, - говорит Анна Юрьевна. - Да, конечно, сегодня цифры растут. Но его распространение не является для нас неожиданностью.

Мы предполагали, что они будут расти ровно потому, что вирус ведет себя, как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность. Он приходит к нам в большей степени в холодный период года, ежегодно демонстрирует подъем во второй декаде сентября.

И не только из-за погодных условий. А еще и потому, что коллективы производственные собираются после сезона отпусков в конце августа, и к середине сентября мы видим определенный подъем циркуляции вирусов респираторных. Пока еще не гриппа, но приходит риновирус, парагрипп, аденовирус.

Это мы отмечаем и когда обследуем совершенно здоровых людей, начиная с 1 августа. Так вот, до 10% от всех обследованных являются носителями какого-либо респираторного вируса. Человек не испытывает никаких симптомов, но вместе с тем может быть источником инфекции. Меняется только вирусный пейзаж: сначала риновирус, потом парагрипп. Сейчас аденовирус начинает прогрессировать по удельному весу внутри вот этих 10%.

Появляется большее количество заболевших уже с клиническими признаками респираторных инфекций. И новому коронавирусу такая тенденция тоже свойственна. Люди приезжают из отпусков, идут в магазины, собирают детей в школу и так далее.

- И все это – без масок!

- Любое нарушение требований, которые мы разработали, конечно, ведет к распространению инфекции.

- То есть этот таинственный вирус перестал быть для вас терра инкогнита – неизвестная земля?

- Когда был март, апрель, никто в мире еще не знал толком, что это за вирус. Никто не знал, какой процесс патологический в организме он вызывает. Я просто напомню, что вообще сначала речь шла о том, что вирус не передается от человека к человеку.

Потом стало понятно - передается. И еще как.

Сначала нам говорили, что это пневмония, воспаление. В апреле стало понятно: нет,не пневмония, а пневмонит, который вызывается изменением в сосудах. А именно в легких очень много мельчайших сосудов, поэтому именно они, как правило, первыми реагируют и поражаются.

Главный государственный санитарный врач - в эфире Радио «Комсомольская правда» с ведущей Марией Бачениной и обозревателем Александром Гамовым Фото: Иван МАКЕЕВ

- То есть, сейчас мы уже кое-что про этот вирус понимаем, да?

- Мы понимаем патогенез. Мы понимаем, что происходит в организме, как происходит процесс. И понимаем, как с ним бороться. Мы понимаем эпидемиологию, пути передачи и что надо делать, чтобы не заболеть.

Мы для этого разработали большое количество различных методических рекомендаций, санитарных правил. Их больше полусотни уже сегодня.

Мы знаем сегодня, как лечить пораженных коронавирусом. У нас уже есть лекарства? И у нас уже есть вакцины. Пока еще они не могут защитить большое количество людей, но они уже есть.

- Они помогут скорее сформировать популяционный иммунитет?

- Вы же помните разговоры февраля: пока вся планета не переболеет, ничего не поделать…

Мы проводим исследования. И понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается. В разных субъектах по-разному в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно. Так вот, сегодня в Калининграде 50% популяции по данным исследования имеют антитела, а в Ленинградской области - 40%. А в июне было 19%.

Движение очевидно, хотя это еще не защищает полностью нас всех от заболевания.

- А в Москве?

- А в Москве антитела имеют пока чуть больше 20% населения. Это очень небольшой удельный вес от всех людей, которые живут в Москве. Ограничения сыграли свою роль. Но сейчас мы лучше знаем свойства вируса и способы его передачи, и эти знания позволяют сегодня избрать оптимальный режим поведения. Чтобы ничего не закрывая и не ограничивая, не останавливая, ограничить распространение инфекции.

- И потом, мы уже обеспечили население средствами защиты. Смотрите, когда мы регистрировали сотого пациента в Российской Федерации – это был март этого года, у нас производилось полтора миллиона масок в сутки. Сегодня производится почти 19 миллионов.

Антисептиков, которыми мы обрабатываем руки, в марте производили 44 тысячи литров в сутки, а спустя шесть месяцев - 380 тысяч литров– почти в десять раз больше.

Сегодня свободный коечный фонд составляет 51% от тех коек, которые запланированы для ковидных больных. Это еще один аргумент в пользу того, что мы сегодня готовы противостоять инфекции, не вводя режима жестких ограничений.

И мы понимаем, как организовать учебный или рабочий процесс, чтобы не наступало осложнений.

Главное, нужно добиться, чтобы соблюдались правила поведения в период эпидемии. И тогда ограничения нам не грозят.

- А как этого добиться? Мы сейчас с вами выйдем, пройдемся по любой московской улице, и увидим, что большая часть населения – без масок. А рынки? Магазины? Транспорт?

- Общественный транспорт во всех городах, к сожалению, сегодня выглядит именно так. Угроза невидима, поэтому очень большое количество людей воспринимает ее как нереальную. И это значимая проблема во всем мире – донести информацию до человека, который, наверное, уже не хочет ее воспринимать. Потому что ему неудобно, обременительно в маске ходить и руки без конца мыть. И у него масса информационных потоков, которые ему приятны и удобны. И перебить это все достаточно сложно. Но надо. Тем более, что у пожилых людей инфекция может привести к очень тяжелым и, к сожалению, не всегда излечимым состояниям.

Знаете, у меня есть один прекрасный знакомый, который в феврале и в марте говорил, что нас все обманывают. И что это просто экономический заговор. Он, к несчастью, переболел. Хорошо все закончилось, но он болел долго, трудно и очень мучительно выходил из этого состояния. Мы с ним виделись не так давно…

- А что он говорит?

- Он говорит: как же я зря-то не послушался!

- А в интернете тиражируется очень активно статья вроде бельгийских медиков. Они говорят, что строгая изоляция – ошибка, смертность оказалась ниже прогнозируемой, страхи преувеличены.

- Статья, о которой вы говорите, не бесспорна. Ее обсуждает медицинская общественность. Я уверена, что ее еще будут обсуждать. Но там есть элементы провокации, на мой взгляд, очевидные. Может, неумышленные, может, врачи просто хотят так подать информацию. Я не знаю.

Но призывать сегодня не соблюдать санитарные требования нельзя. Это просто недопустимо. Все медики дают клятву Гиппократа, а ее основной постулат - не навреди.

Болезнь есть, она опасна и она угрожает человеку и его здоровью. И его жизни. Поэтому защищаться нужно.

Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

В России заболеваемость была в два-три раза ниже

- Анна Юрьевна, можно ли считать нынешнее повышение количества заражений COVID второй волной эпидемии?

- Ну, вы знаете, мы считаем вместе с коллегами, с нашими учеными, что нет первой и второй волны, так же как и третьей и четвертой для нового возбудителя, который, собственно, шагает по планете очень интенсивно и очень энергично. Идет развитие непрерывного эпидемического процесса.

Многие страны, когда заболеваемость пошла на спад, очень резко снизили количество тестирований. А мы этого не делали. И у нас не было иллюзии прекращения эпидемического процесса.

- В связи с тем, что процесс идет, будете ли вы рекомендовать введение жесткого режима? Пойдем ли мы по пути Израиля, который снова объявил карантин? Или по пути Швеции, которая придерживается мягких мер?

- Я думаю, что мы пойдем по пути России, по которому мы идем с самого начала. Весной введение комплекса опережающих противоэпидемических, ограничительных мероприятий в России позволило замедлить темпы распространения COVID-19 на 2-3 месяца и дать возможность подготовиться лечебной сети и снизить летальность.

На пике ежесуточная заболеваемость в России была ниже в 2-3 раза, чем во многих странах, включая страны Евросоюза, и это с учетом охвата тестированием, одним из самых высоких в мире.

Введя режим ограничений до пика заболеваемости, мы значимо продлили период, когда могли привести всю систему здравоохранения в абсолютное состояние готовности.

Сегодня, в данный момент, оснований прямых для жестких ограничений нет. И если мы все будем следовать медицинским рекомендациям: ходить в маске, если мы будем правильно обрабатывать руки и предметы вокруг себя, заботится о своих близких пожилых, маленьких, о своих друзьях и коллегах по работе, тогда ничего плохого не произойдет.

- Но ведь говорят, что все равно все переболеют. Или все-таки какой-то процент - и все закончится?

- Те, кто не хочет переболеть и делает для этого все необходимое - не переболеют. И главное сегодня, на мой взгляд – не заболеть.

Знаете, даже практически без выраженных симптомов болеть тяжело. Тяжело восстанавливаться, постоянное ощущение утомляемости, усталости, концентрировать внимание трудно. Ну, кто же захочет себя в это ввергнуть?

Школьники болеют меньше всех! Не сглазить бы...

- Правда ли, что существенный вклад в статистику вносят школьники, которые пошли в классы и там заражают друг друга?

- Нет, это не так! Максимальные показатели заболеваемости зарегистрированы среди лиц 50-64 лет (1017 на 100 тыс.) и лиц старше 65 лет (913,1 на 100 тыс.).

В динамике, в сравнении числа заболевших за первые 2 недели августа (1-14 авг.) и первые 2 недели сентября (29 авг. -11 сент.) количество заболевших лиц старше 65 лет в целом по РФ увеличилось на 12,8%. Такой рост, возможно, обусловлен возвращением пожилых людей с дач и снятием ограничений во многих субъектах РФ.

- То есть, со школьниками все в порядке?

- Летом мы подготовили возможность собрать детей в организованные коллективы – оздоровительные лагеря. И эта компания прошла весьма успешно. У нас отдохнуло более миллиона детей. И не было ни одного случая эпидемиологического осложнения. Дети там не болели.

Было несколько случаев, когда выявляли, что мама заболела дома, а дети, двое мальчиков, уже были в лагере. Мы обследовали всех, выявили несколько человек с носительством, но клинических проявлений не было ни у кого.

И мы, обладая всем комплексом знаний и наших ученых, и зарубежных, приняли решение начать очную форму обучения. Не нужно всем детям сидеть дома. Очень сложно – дистанционное обучение. Педагоги говорят, что это нарушает учебный ритм, усвоение материала.

Поэтому решение было принято – с 1 сентября идти в школу. Правила были написаны еще летом: разобщение детей, разные входы, «ступенчатое» начало уроков, термометрия, фильтры на входе.

Школы успели подготовиться. Мы предполагали, что, объединение коллективов приведет к обмену вирусной информацией. Но вот дети отучились месяц, а болеющих среди школьников практически нет. Это два инкубационных периода, два раза по 14 дней.

Распространения COVIDа внутри школ нет.

У нас есть такой показатель очаговости: сколько выявлено контактных на одного заболевшего. Так вот, коэффициент очаговости по COVIDу в школах - 3,9, то есть, на одного заболевшего еще 3,9 – 4 ребенка контактных. Это невысокое распространение. Для сравнения: коэффициент очаговости острой кишечной инфекции - 1 к 40. И каждая вспышка – это порядка сорока пострадавших детей.

Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Но надо учитывать и то, что у 95 процентов детей коронавирус никак себя не проявляет.

В школах дети без масок, педагоги без масок на уроках, но в масках вне урока, потому что педагоги общаются между собой. И здесь нельзя допустить заражения.

Мы ведем мониторинг с 7 сентября. Обследуем здоровых детей, старших школьников, студентов среднего специального образования и студентов высшего образования. Видим некоторое нарастание числа выявленных носителей COVID. Если в первую неделю их было полпроцента, то в третью подросло почти до двух процентов. Но это очень немного.

* * *

- Анна Юрьевна, наши ученые порадовали – вот уже и вакцины против коронавируса появились. А вы сами уже сделали прививку от коронавируса? А от гриппа?

- От гриппа и я, и мои родные делаем прививки каждый год.

А вакцинирование от коронавируса сейчас продолжается только в формате исследования, на определенных группах лиц.

«Берегите своё здоровье и здоровье своих близких» (Пять обязательных правил от Анны Юрьевны.)

ПРАВИЛО 1. ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

- Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками. Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

- Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга. Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

- Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте режим, включая полноценный сон. Употребляйте в пищу продукты, богатые белками, витаминами и минеральными веществами. И обязательна - физическую активность: пробежки, утренняя гимнастика, прогулки на свежем воздухе.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ!

- Среди средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

- Маски могут иметь разную конструкцию. Они бывают одноразовыми или применятся многократно. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или обработайте спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

- не используйте вторично одноразовую маску;

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, магазине, аптеке, а также при уходе за больным.

Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРВИ, ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

- Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу.

- Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!