Мурат Гассиев возвращается на большой ринг: бой с Кевином Джонсоном пройдёт в октябре

Как стало известно «Комсомолке», экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA super и IBF Мурат Гассиев проведёт бой с опытным тяжеловесом Кевином Джонсоном в конце октября. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как стало известно «Комсомолке», экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA super и IBF Мурат Гассиев проведёт бой с опытным тяжеловесом Кевином Джонсоном в конце октября. Местом проведения боя выбран город Сочи. Бой с американцем станет дебютным для Гассиева в супертяжелой весовой категории.

Ожидается, что бой станет титульным. Гассиев и Джонсон будут бороться за чемпионский пояс WBA International

Последний поединок Гассиев провёл 21 июля 2018-го года. Тогда осетинский боксёр проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской Супер Серии. Это поражение стало первым в карьере Мурата.

По информации источника, бой Гассиев - Джонсон пройдёт в один день с поединком Александра Усика с Дереком Чисорой, который ранее побеждал Кевина Джонсона.

Мурат Гассиев имеет в активе 26 побед на профессиональном ринге при одном поражении.

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