Досрочное голосование на выборах президента США бьет рекорды

По состоянию на сегодняшний день, более 1 миллиона американцев, имеющих право голоса, уже воспользовались своим конституционным правом и проголосовали на предстоящих 3 ноября выборах президента США. Фото: REUTERS

По состоянию на сегодняшний день, более 1 миллиона американцев, имеющих право голоса, уже воспользовались своим конституционным правом и проголосовали на предстоящих 3 ноября выборах президента США.

На предыдущих выборах президента США, четыре года назад, к этому времени досрочно проголосовало порядка 10 тысяч человек.

Беспрецедентный всплеск досрочного голосования обеспечили, в первую очередь, изменения в законодательстве большинства американских штатов, позволяющих практически каждому имеющему право голоса проголосовать досрочно. Ранее это позволялось, в основном, лишь тем, кто планировал оказаться за пределами США в день выборов.

У избирателей и у властей появился еще один общий интерес – возможность проголосовать максимально безопасно. Фото: REUTERS

Еще одной причиной, обеспечившей рекордные показатели, является продолжающаяся в США эпидемия коронавируса. У избирателей и у властей появился еще один общий интерес – возможность проголосовать максимально безопасно.

Эксперты уже называют подобные перемены в привычках избирателей и намерениях властей историческими. Они также обращают внимание на высочайшую заинтересованность избирателей, у которых появилась потребность проголосовать при первой возможности.

В США есть несколько вариантов досрочного голосования. В зависимости от штата можно проголосовать досрочно, явившись лично на участок, либо сделать это заочно, получив, заполнив и вернув бюллетень по почте. Согласно результатам последних опросов, более трети американских избирателей намерены проголосовать на президентских выборах этого года по почте.

В Российской Федерации механизм досрочного голосования есть на президентских выборах. В регионах этот вопрос регулируется отдельно.