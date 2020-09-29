Работающим многодетным родителям законодательно дадут поблажку при выборе отпуска

Россиянам, у которых более двух детей, один из которых не достиг возраста 18 лет, разрешат выбирать любое удобное время для отдыха, независимо от графика отпусков. Фото: Shutterstock

Многодетные мамы и папы могут получить возможность не согласовывать с работодателем дату своего отпуска. Россиянам, у которых более двух детей, один из которых не достиг возраста 18 лет, разрешат выбирать любое удобное время для отдыха, независимо от графика отпусков.

С такой идеей выступили в заксобрании Ямало-Ненецкого округа. Законопроект, который содержит поправки в Трудовой кодекс, уже поддержали в правительстве. Теперь дело за Государственной думой.

РАБОТОДАТЕЛИ БУДУТ ОСТОРОЖНИЧАТЬ

К таким инициативам надо относиться очень аккуратно, считает Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук и юрист.

- Действительно, планировать совместный отпуск многодетным достаточно сложно, так как дети в разных возрастах и обстоятельствах, - говорит Сафонов. - С точки зрения поддержки культуры семей с большим количеством детей, инициатива интересная. Надо понимать, что такого рода дополнительные гарантии могут стать сдерживающим фактором при трудоустройстве. Соискатели, имеющие более двух детей, вынуждают работодателя реализовывать какие-то дополнительные социальные гарантии. Значит, многодетных будут рассматривать как персон нон грата. Ведь хорошо известны факты, когда при приеме на работу у женщин интересуются количеством детей, так как понимают, что чем больше детей, тем больше причин для отлучек, ухода за болеющими детьми, необходимости решать какие-то ясельные, детсадовские, школьные и т. п. проблемы. А тут еще и любое время отпуска.

ДИСКРИМИНАЦИЯ ДРУГИХ РАБОТНИКОВ?

По словам экономиста, не стоит забывать, что в трудовых коллективах трудятся работники, имеющие одного-двух детей. И поражать их в правах с точки зрения ухода в отпуск тоже не стоит.

- Нужно четко осознавать, что многие крупные организации работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, поэтому должны планировать присутствие на рабочих местах определенного количества работников, имеющих определенную профессиональную специфику. Если работник, имеющий трех и более детей может в любой момент сорваться, и работодатель обязан ему предоставить отпуск по его заявлению, то вероятно, что с такими работниками будут скорее всего расставаться, - объясняет проректор Финансового университета при правительстве РФ.

Профессор добавил, что такая ситуация ставит под удар возможность других людей уйти в отпуск. Понятно, что всех одновременно опустить нельзя. Поэтому идея спорная и требует доработки, полагает Александр Сафонов.