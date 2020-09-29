Людмила Поргина призналась, как за деньги таскала больного Николая Караченцова по шоу

Людмила Поргина и Николай Караченцов в 2014 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Людмила Поргина была женой одного из самых талантливых актеров. Николай Караченцов всегда пользовался успехом у женщин, но его сердце всегда принадлежало любимой Людочке. Время от времени в прессе всплывали слухи о романах звезды "Ленкома". Поргина не раз становилась героиней ток-шоу. В студии ей неоднократно приходилось сражаться с любовницами ее легендарного супруга.

Людмила Поргина - частый гость шоу Андрея Малахова, Дмитрия Борисова и Леры Кудрявцевой. Вдова Николая Караченцова чего только там не видела. Женщины, представлявшиеся любовницами звезды "Ленкома", были рады наброситься на его законную жену. А ведь в то время артист был уже тяжело болен.

"Крови мне на ток-шоу попили много! Когда Коля был жив, было легко с этим справляться. Он все понимал и, когда появлялась очередная дама, говорил: «Безобразие! Хочешь, я пойду и скажу, что ничего между нами не было?». На одно такое шоу я его привела. Но когда у Коли не осталось сил, я перестала его трогать и тревожить", - вздыхает Людмила Андреевна.

Она не скрывает: участие в программах приносило и приносит ей неплохой доход. Впрочем, Поргина признается, что уже не такой, как раньше. Когда Николай Петрович был жив, платили больше. Сейчас гонорары за съемки в ток-шоу понизились.

"Денег сейчас из-за кризиса на телевидении не так много. Поэтому ставки у артистов понизились. Но у меня и пенсия хорошая. Всем народным и заслуженным артистам полагается надбавка в 30 тысяч рублей ежемесячно. Мне хватает. Поймите, я иду на телевидение не из-за денег. Я прихожу общаться, вспомнить какие-то моменты", - говорит вдова.

Поргина уверяет: несмотря ни на что, ток-шоу Борисова, Малахова и Кудрявцевой должны существовать. "Но только семейные проблемы - кто и с кем спит, кто от кого родил - не должны обсуждаться. Хочется, чтобы личную жизнь оставили в покое. У каждого можно найти в списке деяний и плохое, и хорошее. Многие передачи превращаются в копание в грязном белье. На ток-шоу должны подниматься другие темы. У Андрюши Малахова, когда он начинал, были специальные передачи об инвалидах. Он меня всегда звал на такие эфиры: «Люда, надо помочь. Приедет мэр, приедут врачи». И я с радостью шла к нему в программу, даже денег не просила. Потому что мне было важно поддержать человека, который оказался в трудной ситуации. ", - цитирует актрису Собеседник.Ru.

Поргина уверяет: сейчас она появляется только в тех программах, темы которых ей интересны. "Мы живем не в лучшие времена. Происходит большое обнищание, у людей маленькие пенсии, зарплаты", - сокрушается женщина.