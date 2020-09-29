Бренд Тины Канделаки Ansaligy представил новую линейку

Фото: пресс-служба Ansaligy

Компания Ansaligy наконец-то выходит в ритейл. Косметика Тины Канделаки уже появилась в 324 магазинах сети "Перекресток" по всей России.

- Создавая свой бренд косметики, я, конечно, мечтала, что однажды он станет настолько масштабным. Но, отливая первые патчи вручную и небольшими партиями, мы с партнерами не могли подумать, что через пару лет состоится историческое событие – нашим партнером станет крупнейшая сеть супермаркетов «Перекресток», знакомая каждому в нашей стране, - рассказывает Тина Канделаки.

Для магазинов "Перекресток" была разработана эксклюзивная линейка Ansaligy. В нее вошли пять продуктов: патчи для глаз, антицелллюлитный крем-гоммаж для тела, гель для душа, шампунь и кондиционер для волос. Так что теперь в "Перекрестке" можно будет приобрести не только продукты, но и средства по уходу за лицом и телом, которые раньше в сетевых магазинах не продавались.

Пять средств Ansaligy, которые теперь есть в "Перекрестке":

1. Патчи для глаз «Шпинатный релакс»

2. Антицеллюлитный крем-гоммаж «Манговый фреш» (200 мл)

3. Гель для душа «Манговый фреш» (250 мл)

4. Шампунь «11 лекарственных трав и 3 витамина» (250 мл)

5. Укрепляющий кондиционер «11 лекарственных трав и 3 витамина» (250 мл)