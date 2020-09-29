Врач назвал давно известную вакцину, которая даст защиту от коронавируса

Фото: Олег УКЛАДОВ

С началом осени заболеваемость коронавирусом увеличивается с каждым днем. По состоянию на 29 сентября в России было выявлено 8 232 новых случаев заболевания.

Пока две отечественные вакцины от коронавируса еще проходят стадии клинических исследований, очень соблазнительно попробовать найти какой-то другой эффективный способ защититься от напасти. Может, есть способ эффективно подстегнуть своей иммунитет? Этот вопрос волнует сейчас едва ли не всех нас. Журналист и радиоведущая Юлия Латынина в своей программе «Код доступа» на радио «Эхо Москвы» высказала мнение, что от COVID-19 может защитить прививка живой вакцины, например, от гриппа, или любой другой живой вакцины, мол, подойдет и вакцина от кори, и от полиомиелита. Это должно подстегнуть общий иммунитет человека и сильно снизить риски заразиться коронавирусом. Так ли это? «КП» спросила у ученого-микробиолога, профессора и главного научного сотрудника Института молекулярной биологии РАН Петра Чумакова, сына ученых, создавших в советское время вакцину от полиомиелита.

- Лучше всего прививаться полиовакциной, потому что она заселяет кишечник живыми вирусами, которые не вызывают никаких проявлений болезни. Эти вирусы размножаются в кишечнике в течение трех недель. На это время человек защищен от любой вирусной инфекции, - считает ученый-микробиолог Петр Чумаков. – Очевидно, за счет подъема общего иммунитета, которым организм отвечает на вирусы из вакцины. А если привиться вакциной от кори или гриппа, то эти вакцины очень короткого действия, они не будут защищать в течение долгого времени. Прививка от кори или гриппа сейчас, по сути, то же самое, что в течение трех дней принимать интерферон для защиты. А полиовирусная вакцина дает длительную защиту на три недели. Потом можно такую вакцинацию повторить и еще на три недели защититься.

Член-корреспондент РАН, профессор , главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. Фото: msu.ru

Петр Чумаков отмечает, что нужна именно живая полиомиелитная вакцина из штаммов Сэбина. Прививка очень простая, нужно проглотить несколько капель натощак.

- Эта вакцина не дает никаких побочных эффектов, ее можно использовать и для детей, и для стариков, для людей с хроническими заболеваниями, - подчеркивает Петр Чумаков.