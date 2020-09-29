Расселить аварийные дома и модернизировать коммуналку: эксперты обсуждают главные задачи в жилищной сфере

Всероссийское совещание по нацпроекту «Жилье и городская среда» на этот раз проходит в формате онлайн-конференции.

С 2008 года и по сегодня расселено более 17 млн кв.м. аварийного жилья, более 1 млн 100 тысяч граждан переехали в новые помещения. Такие цифры были приведены в ходе Всероссийского совещания «Национальный проект «Жилье и городская среда» - технологии, качество, надежность», которое открылось 29 сентября. В этом году мероприятие проходит в режиме онлайн. Его организаторы — Министерство строительства и ЖКХ РФ и государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Переселение граждан из аварийного жилья стало одной из главных тем совещания.

По словам генерального директора государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина, почти 40 регионов уже выполнили запланированные на 2020 год показатели по расселению аварийного жилья, еще 16 регионов «в ближайшее время подтянутся». 54 региона уже подали заявки на участие в программе в 2021 году. Передовикам, которые досрочно выполнили показатели этого года, уже пошло финансирование продолжения программы.

- Но я бы хотел обратить внимание еще на два момента, - заявил в своем выступлении Константин Цицин. - Первый — это качество строительства жилья. Второе — энергоэффективность строящегося жилья. Мы будем этим двум моментам уделять очень большое внимание. Мы уже ведем переговоры с Главгосэкспертизой, чтобы тот раздел, который есть при проектировании, был усилен в плане сдачи домов. Про энергоэффективность забывают многие.

На совещании, в частности, обсуждается региональный опыт расселения аварийного жилья и механизмы, которые позволяют эти процессы ускорить.

Тема номер два — модернизация коммунальной инфраструктуры.

- Без модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищное строительство может тормозиться, - заметил Константин Цицин.

Это хорошо известная проблема — во многих городах, особенно небольших, просто не хватает мощностей для того, чтобы обеспечивать, например, водой новые дома. Независимо от того, по каким программам они построены. Причем не то, что современных мощностей — вообще хотя бы каких-то.

Сейчас это одно из основных направлений деятельности Фонда ЖКХ — наряду с программой переселения граждан из аварийного жилья. Через Фонд, в частности, идет финансовая поддержка для модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах (куда, в отличие от мегаполисов, сложно завлечь инвесторов — особенно с учетом сроков окупаемости средств, вложенных, например, в водоканал).

Всероссийское совещание продлится два дня. Среди спикеров — представители Совета Федерации, Государственной Думы, Минстроя России, Фонда ЖКХ, отраслевых институтов, органов местного самоуправления.