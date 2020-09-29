Убытки будут возмещать всему народу

Прогресс не всегда уживается с налаженным веками бытом коренных народов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь компенсацию за ущерб, нанесенный ресурсодобывающими компаниями исконной среде обитания коренных малочисленных народов будут выплачивать не в индивидуальном порядке, а всему народу. 18 сентября 2020 года Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, подготовленное ФАДН России.

Теперь между ресурсодобывающей организацией и региональным советом представителей малочисленных народов по инициативе одной из сторон заключается специальный договор о компенсации ущерба от деятельности компании. В документ могут быть включены положения о возмещении вреда, причинённого имуществу граждан, реального ущерба и упущенной выгоды.

Проект соглашения подлежит общественному обсуждению.

Ранее убытки коренным народам возмещались в индивидуальном порядке.