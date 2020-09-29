У России исторический шанс на три клуба в Лиге чемпионов: «Краснодар», не подведи!

22 сентября. Игроки "Краснодара" после домашней победы в матче Лиги чемпионов УЕФА над клубом ПАОК (Салоники, Греция). Фото: Андрей Шрамко/ТАСС

У российского футбола 30 сентября главный матч в еврокубках. «Динамо» и «Ростов» с позором слились из Лиги Европы, но всех может спасти «Краснодар». Если клуб Галицкого пройдет греческий ПАОК, то впервые у России в групповом этапе Лиги чемпионов будет три команды. Это последний шанс – со следующего сезона УЕФА проводит реформу, добавляет новый еврокубок для слабых команд, и туда уйдут сразу две российских команды. Но прежде всего это шанс для «Краснодара». И его владельца миллиардера Галицкого.

Вы же помните культовую фразу про «Тоттенхэм» из фильма «Залечь на дно в Брюгге»? Не можете не помнить. Там два наемных убийцы говорят про рай и ад.

– Но есть же одно место. Как оно называется?

– Чистилище.

– Чистилище, да. Чистилище вроде бы где-то посередине. Говном ты не был, но и до вершин не добрался… Как «Тоттенхэм». Ты во все это веришь, Кен?

– В «Тоттенхэм»?..

Если бы речь шла про российский футбол, вместо «Тоттенхэма» был бы «Краснодар». Он тоже до вершин не добрался. Но сколько раз клуб Галицкого замирал у последней черты и в самом финале не мог сделать главный и решающий шаг к успеху? «Быки» могли сражаться за чемпионство или хотя бы за «серебро», но на финише чемпионата не выдерживали напряжения и «сливали» концовку. Так же было и в Европе. В прошлом году всего один отборочный раунд отделял «Краснодар» от настоящей Лиги чемпионов. И в решающий момент команда «легла» под «Олимпиакос» - 0:4 и 1:2.

Вот поэтому и сейчас, когда выигран у ПАОК домашний матч (2:1) перед ответной игрой за «Краснодар», и страшно, и хочется, чтобы у него получилось. Ведь это один из самых странных клубов российской Премьер-лиги. А в данном случае определение «странный» - не значит плохой.

В первом матче дома краснодарские "быки" обыграли греческий ПАОК со счетом 2:1. Фото: Андрей Шрамко/ТАСС

Он необычен, и его любят даже некоторые ультрас других команд. Но если их попросить назвать вызывающих симпатию игроков «Краснодара», скорее всего, будет ступор. Сразу вспомнят молодого вратаря Сафонова, может быть назовут Классона, Вандерссона или Кабеллу. Но, по-большому счету, звезды общероссийского масштаба, такого, чтобы его знали даже не особо вовлеченные в футбол люди, в клубе нет.

Потому что главная звезда «Краснодара» - это его владелец Сергей Галицкий. Не зря говорят «клуб Галицкого», «команда Галицкого», «стадион Галицкого», «академия Галицкого», а теперь еще и «парк Галицкого». Это справедливо: не будь в городе увлеченного футболом и старательно шарахающего от политики миллиардера, не было бы и вызывающей симпатию команды. Так что большинство тех, кто болеет за ФК «Краснодар», болеет прежде всего за его владельца.

В последнее время в российском футболе Галицкого не хватает. Он продал свой «Магнит» и исчез из публичного пространства. А вместе с тем исчезли его парадоксальные интервью про футбол и про бизнес. Когда-то искрящий твиттер превратился в скучную ленту бесконечных перепостов официальных аккаунтов клуба и академии. Идеи Галицкого с реформами российского футбола теперь не звучат для всех. И столь сильное иногда раздражение российским футболом теперь держится где-то внутри.

Президент и владелец ФК "Краснодар" Сергей Галицкий. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

А «Краснодар» в публичном пространстве залег на дно вместе со своим хозяином. И все превратилось в эксперимент: может ли быть популярной команда, в которой нет фронтмена. А также которая старается жить без скандалов? В которой мало говорят про агентов-куплю-продажу-жен-судейство-отставки-фанатов… Можно ли стать узнаваемым брендом и заполнять трибуны, если просто заниматься футболом, пытаться играть во что-то приличное, пробиваться в Лигу чемпионов и привозить к себе «Барселону» с «МанСити»?

Выход в настоящую, реальную Лигу чемпионов с ее гимном, звездной заставкой, волнующими жеребьевками и стратегиями борьбы в группе должен помочь «Краснодару». И тогда он может вылезти из своего чистилища и сделать так, чтобы в него поверили по-настоящему.