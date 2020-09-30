Галактики инста-фото и туманности смысла

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У современного продвинутого москвича на балконе непременно стоит телескоп. При этом он верит в плоскую Землю. Или в пришельцев. Ладно, не верит. Но спросите его, почему меняются времена года и фазы Луны. Что делает в атмосфере Земли озон. Узнаете много интересного – об этом человеке, не об озоне. А телескоп у человека есть.

А еще есть невероятно легкий доступ к любым знаниям. Телефон всегда в руке, а дальше ваш выбор: про плоскую Землю, или все-таки про круглую. Юным разжуют в картинках. Для искушенных – лекции лучших мировых специалистов в переводе на русский. Чтобы взять знание, вообще никаких усилий не требуется, только руку протяни.

В этом-то, однако, и проблема. Что труднее достается, то ценится выше. Советские школьники сами собирали телескопы, потому что эти приборы практически не продавались: завозили их по штуке-две на город в год, и стоил каждый рублей 100-200. Собрать телескоп - это был вызов. Картон, клей, стекла из очков. Качество ужасное, но сделанное своими руками пылиться не будет.

Источником знаний были библиотеки. Редкие книги и журналы заказывали в межбиблиотечной системе, ждали. Ходили в кружки. Хорошие руководители кружков и тогда были наперечет. Поди еще к такому попади - не каждого желающего брали! Тащились юные астрономы на другой конец города. Конечно, не рыбный обоз Ломоносова, но почти: коли знания тебе недоступны, ты стену прошибешь.

Сейчас же, если посмотреть беглым взглядом, в стране какой-то невероятный расцвет любительской астрономии. Немыслимые модели телескопов на любой кошелек. Аксессуары и камеры. Программное обеспечение. Люди делают у себя на балконе яркие картинки «как от Хаббла». Но под тонкой позолотой скрывается пустота.

Любительская астрономия превратилась в бизнес по продаже модных гаджетов, с одной стороны, и в погоню за красивыми картинками для инстаграма, с другой. На жестком диске компьютера копятся личные достижения в астрофотографии. Туманность одна, вторая, третья, что дальше?

Фраза из одной старой книжки: «Есть области науки, где любитель может принести пользу». Эти области есть и сейчас. Профессиональные телескопы перегружены, время работы на них для ученых расписано по минутам на годы вперед. Свои интриги: такому-то наблюдать не дадим, и все. А что любители с их очень приличными инструментами, двигают науку? Ставят себе задачу не просто туманность сфотографировать, а ее изучить? А любители копят картинки и хвастаются ими в соцсетях.

Астрономия, как наука яркая, «не нуждающаяся в украшениях», пала жертвой душной бессмысленности. Ладно, а делать-то что? Не ограничивать же доступ к технологиям и знаниям искусственно. Я думаю, делать ничего не надо. Бессмысленность становится знамением времени. В мире, где товары в колоссальных количествах производятся машинами, труд и «профессия» становятся не нужны – тем не менее, мы ходим на работу. Введение безусловного дохода (деньги ни за что) неизбежно, и милое неопасное хобби – лучшее, что можно предложить оказавшемуся не у дел «венцу творения». Астрономия идеальна: она про высокое, поднимает, так сказать, над суетой. Будешь удивлять неожиданными знаниями товарищей, таких же бедолаг на пособии по безработице.