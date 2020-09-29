Никита Ефремов — о кризисе после развода: «Алкоголь и наркотики были для меня решением проблемы»

Никита Ефремов Фото: YouTube

Член династии Ефремовых, старший сын Михаила Ефремова Никита вернулся из отпуска с Алтая, который провел с невестой, ведущей «Орла и решки» Марией Иваковой, и подробно поговорил с Агатой Муцениеце для влога «Честный развод» — про старые и новые отношения, пагубные привычки и внутренних демонов.

ПРО ДЕТСТВО И ЗАБЛУЖДЕНИЯ

«В детстве я получил много установок. Заданных границ. У нас очень много ориентиров, в том числе в фильмах, как в картине «Дневники памяти». Мол, любовь должна быть такой! Ставлю себе маркер, и если этого не добиваюсь, то разочаровываюсь. Представления о семье у меня были инфантильные. Будто я находился немножко не в реальности. Не очень любил и знал себя. Чувство вины путал с совестью».

ПРО РАЗВОД С ЯНОЙ ГЛАДКИХ

«Я долго смотрел на эту ситуацию, она была очень важна для меня. Влюбиться и жениться — это разные вещи. Возможно, я (регистрацией отношений с актрисой Яной Гладких, с которой прожил в браке — Авт.) хотел чего-то доказать родителям, которые развелись рано. Смотрите, сейчас всему миру покажу! Я уверен, что на тот момент не был готов к женитьбе, Я занимался собой»

Свадебное фото с актрисой Яной Гладких. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРО ПРОБЛЕМЫ С АЛКОГОЛЕМ И НАРКОТИКАМИ

«[После развода] иногда мне хотелось пострадать, я нашел оправдание тому, что мог напиться или пропустить что-то [репетиции, съемки]. Цеплялся за это. Алкоголь и наркотики не были причиной — они были решением проблемы. Мне изначально плохо, и этим я решаю проблему. Так что дело в ней. И если я не посмотрю на зияющую дыру, которую хочется залить и что угодно, то со всем остальным начнется тоже самое, если наркотики с алкоголем и убрать — людьми, едой, со всем, чем можно. Зависимое поведение — большая проблема. Я в свое время обратился за помощью».

ПРО НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

«Уже полтора года мы (с телеведущей Марией Иваковой — Авт.) мы вместе. Она просто мне понравилась. Это происходит в три секунды — химическая реакция. А как иначе? Я же не знаю ничего про этого человека. Как я могу понять что-то другое? И потом развиваются отношения. Потому что часто бывает так, что вижу человека, напридумываю себе, но куда это? Когда мы начинали отношения, и ей, и мне казалось, что мы — телепаты. «Ты должен догадаться!». Спустя полтора года я, конечно, уже что-то понимаю, вижу признаки [физиологических циклов], значит, следующие пять дней мы проводим в другом режиме. Это важно. А вообще, важнее всего отстать от других и отстать от себя».

ПРО РЕВНОСТЬ

«Я ревнивый. Считаю, когда возникает ревность, это данность. Но я запретил себе это делать. Говорил с одним мудрым человеком, и он посоветовал запретить себе это. Ведь если разобрать ревность, то это опять же слабость, проблема с самооценкой, неуверенность. А я не хочу быть неуверенным. Вижу, понимаю, здороваюсь с этим. Как чувствую, что демон приходит — беру паузу».